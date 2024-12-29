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苗栗公館低溫6.8度 30日清晨局部地區下探10度

2024/12/29 08:43
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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨平地最低溫為苗栗公館攝氏6.8度。氣象專家吳德榮提醒，明晨仍有局部10度以下低溫。

中央氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

低溫燈號地區為新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉6.8度；其他縣市部分，嘉義市東區8.2度、雲林縣虎尾鎮8.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨強烈大陸冷氣團挾乾空氣影響，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，明晨仍有10度以下低溫。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，跨年（31日）、明年元旦東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移。跨年白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。跨年夜至元旦清晨，各地雲量逐漸增多，西半部大致陰時多雲，局部山區及東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，西半部平地跨年活動大致尚可、各地迎曙光皆不理想；明年元旦白天起，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星飄雨的。跨年、元旦白天氣溫略降、夜間氣溫略升，仍偏冷，戶外活動要保暖。

吳德榮提到，最新各國模式模擬，明年1月2日至4日另一波冷空氣南下，強度不如這波；明年1月2日氣溫漸降，3、4日有達到「大陸冷氣團」的機率，模式模擬持續調整，應繼續觀察。（編輯：李淑華）1131229

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吳德榮：入冬首波強烈大陸冷氣團28日報到 平地低溫探6度耶誕節回暖 吳德榮：27日冷氣團報到平地低溫探10度以下
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冷氣團及輻射冷卻 夜晚清晨寒冷白天氣溫稍回升
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