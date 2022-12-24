寒流增強北部整天偏冷 中南部日夜溫差大

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（中央社台北24日電）中央氣象局表示，今天寒流增強，清晨加上輻射冷卻影響，嘉義以北、近山區平地或河谷出現局部攝氏6度以下低溫，除台東、馬、澎之外，全台縣市皆有局部10度以下低溫出現機率，台南以北局部甚至有持續10度左右或6度以下氣溫出現可能。

氣象局網站預測，今天白天北部、東北部及東部地區高溫也僅15到17度，其他地區白天高溫約18至22度，中南部日夜溫差大，應留意溫度變化；天氣方面，這波寒流性質偏乾，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，只有花東及恆春半島偶爾有零星飄雨。

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此外，今天桃園至台南、東部及東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊活動應注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受寒流影響，環境風場為偏北風，中部以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111224