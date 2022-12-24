更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

寒流來襲 福壽山農場藍茵湖、天池結薄冰

2022/12/24 18:13（12/24 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
寒流來襲，位於台中市和平區梨山地區的福壽山農場內，藍茵湖湖面也因低溫結冰，場方派員前往巡視狀況。（福壽山農場提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月24日
寒流來襲，位於台中市和平區梨山地區的福壽山農場內，藍茵湖湖面也因低溫結冰，場方派員前往巡視狀況。（福壽山農場提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）寒流來襲，位於台中市和平區梨山地區也出現零下低溫，當地福壽山農場的藍茵湖、天池，因近日低溫湖面也結薄冰，其中藍茵湖雖表層冰凍，但仍可見湖面下有魚游動。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，今天至明天，寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生。

其中位於台中市和平區的氣象局梨山測站，今天清晨僅零下1.2度，位於梨山地區福壽山農場內的藍茵湖、天池，也因近日低溫湖面結薄冰，其中藍茵湖雖表層冰凍，但仍可見湖面下有魚游動。

福壽山農場副場長王仁助告訴中央社記者，有民眾會擔心湖面結冰，魚在水下會凍死，但其實湖水並未全部結冰，魚兒可以照樣游來游去、不會被凍死，只是游比較慢，水中錦鯉早已適應當地氣候，但若是異地引進的魚種，冬季不保溫就可能會被凍死，因此呼籲民眾不要到當地隨意放生魚類。（編輯：方沛清）1111224

位於台中市和平區梨山地區的福壽山農場內，藍茵湖湖面因近日寒流來襲、低溫結冰，但仍可見湖面下有魚游動。（福壽山農場提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月24日
位於台中市和平區梨山地區的福壽山農場內，藍茵湖湖面因近日寒流來襲、低溫結冰，但仍可見湖面下有魚游動。（福壽山農場提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月24日
#藍茵湖
#王仁助
#中央氣象局
王仁助
福壽山農場零度低溫 藍茵湖天池結薄冰 台中福壽山農場清晨出現0度低溫 草地結霜
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族