寒流來襲 福壽山農場藍茵湖、天池結薄冰

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寒流來襲，位於台中市和平區梨山地區的福壽山農場內，藍茵湖湖面也因低溫結冰，場方派員前往巡視狀況。（福壽山農場提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）寒流來襲，位於台中市和平區梨山地區也出現零下低溫，當地福壽山農場的藍茵湖、天池，因近日低溫湖面也結薄冰，其中藍茵湖雖表層冰凍，但仍可見湖面下有魚游動。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，今天至明天，寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生。

其中位於台中市和平區的氣象局梨山測站，今天清晨僅零下1.2度，位於梨山地區福壽山農場內的藍茵湖、天池，也因近日低溫湖面結薄冰，其中藍茵湖雖表層冰凍，但仍可見湖面下有魚游動。

福壽山農場副場長王仁助告訴中央社記者，有民眾會擔心湖面結冰，魚在水下會凍死，但其實湖水並未全部結冰，魚兒可以照樣游來游去、不會被凍死，只是游比較慢，水中錦鯉早已適應當地氣候，但若是異地引進的魚種，冬季不保溫就可能會被凍死，因此呼籲民眾不要到當地隨意放生魚類。（編輯：方沛清）1111224