北中南低溫刷新入冬紀錄 26日白天回溫28日大台北有雨
2022/12/25 18:06（12/25 18:19 更新）
圖為台北東區商圈24日午後逛街人潮，幾乎人人都穿起厚外套禦寒。中央社記者趙世勳攝 111年12月24日
（中央社記者張雄風台北25日電）中央氣象局表示，今天北中南人工測站皆刷新今年以來低溫紀錄，包含台北攝氏8.3度、台中8.2度、高雄7.7度等；明天白天回溫、早晚偏冷，西半部局部地區仍有6度以下低溫。
氣象局更新低溫特報，今天傍晚至明天上午輻射冷卻影響，各地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、苗栗及南投有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生。
氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天南投中寮清晨3.3度是今年以來最低溫，但由於是自動測站，因此未列入正式紀錄。
曾昭誠說，若是以人工測站來看，台北8.3度、台中8.2度、日月潭6.2度、嘉義5.6度、台南10.2度及高雄7.7度等都創下今年以來低溫新紀錄，但皆未排入歷史前10名。
曾昭誠表示，明天及27日寒流減弱，白天回溫，但早晚偏低，清晨仍可能會有10度左右低溫，西半部苗栗、南投、新北等局部近山區平地可能探6度以下；白天北部、宜蘭高溫約18至20度，中南部23至25度。
曾昭誠表示，28日東北季風增強，北部、宜蘭整天約15至18度，中南部影響不大，類似的溫度約持續到112年1月1日。
曾昭誠說，明天起東北風水氣增多，基隆北海岸、東半部會有零星短暫雨，28日迎風面雨區擴大，大台北、東半部易有短暫雨，不排除會有較大雨勢或大雨降雨，類似的天氣同樣會持續到112年1月1日。
曾昭誠提醒，明天基隆北海岸及東半部沿海易有長浪發生。（編輯：管中維）1111225
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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寒流輻射冷卻早晚寒冷 中南部日夜溫差大