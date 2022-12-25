風暴連3天冰封美國 50萬戶寒冷摸黑過耶誕

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（中央社紐約24日綜合外電報導）恐怖的冬季風暴席捲美國，大雪和超強北極冷空氣肆虐下，今天有超過50萬戶斷電，數千個航班取消，導致耶誕節前還有一波旅客滯留機場。

法新社報導，大雪、狂風和危險的低溫讓美國大部分地區連3天冰封，連氣候通常宜人的美國南部也不例外。目前這場風暴在8個州釀17死。

在受風暴重擊的紐約州，州長侯可（Kathy Hochul）將國民兵部署到伊利郡（Erie County）及其主要城市水牛城（Buffalo）。當局表示，面對極端的暴風雪天氣，當地緊急服務基本上已經崩潰。

與加拿大接壤、位在伊利湖東端的水牛城，一對夫婦告訴法新社，道路完全無法通行，他們不會開10分鐘車程去探望家人過耶誕節。

據世界航班追蹤網站FlightAware資料，這場幾十年來最猛烈的「炸彈氣旋」冬季風暴，繼昨天近6000個航班取消後，今天又有2800多個美國航班不得不取消，另有6600多個航班誤點。

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天在社群網站推特（Twitter）表示，「航空公司和機場營運逐漸恢復，最嚴重的服務中斷已經結束」。他這番話讓滯留在亞特蘭大、芝加哥、丹佛、底特律和紐約等機場的旅客，又燃起了一線希望。

紐約市居民凱勒（Zack Cuyler）原訂12月22日回休士頓與家人團聚，但班機已兩度延後、接著取消。他對混亂局面感到「非常生氣」。現在他希望能趕在耶誕節當天與親人見面，他告訴法新社說，「只要能在耶誕節見到家人，我就很開心了」。

道路結冰和大雪紛飛的情況也導致美國部分最繁忙的交通路線關閉，包括東西向的70號州際公路，這條公路的科羅拉多州和堪薩斯州有部分路段暫時關閉。

由於電力需求高，部分城市開始實施輪流供電，當中包括北卡羅來納州的若干城鎮，導致部分地區的民眾無法安全替住家供暖。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111225