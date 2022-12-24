強烈冬季風暴襲美零下48度 釀13死150萬人無電可用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥23日綜合外電報導）冬季風暴今天猛烈侵襲美國，造成約150萬人陷入摸黑停電，公路關閉、數千航班取消，打亂民眾耶誕返鄉行程，目前已知至少13人死於天氣相關的死亡事故。

法新社報導，大雪、狂風和極凍的空氣席捲美國大部分地區，包括通常氣候溫和的南部各州。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）說法，天氣警報發布範圍涵蓋美國約7成人口、約2.4億人，風寒效應使氣溫降至攝氏零下48度。

在紐約州漢堡鎮（Hamburg），39歲的奧蘭多（Jennifer Orlando）和丈夫窩在家中。她告訴法新社：「我們被禁止開車。看不到馬路對面，我們哪兒也去不了。」

她表示，一輛露營車在高速公路打滑撞上輸電線後，害她家停電4小時。

根據電力供應追蹤網站poweroutage.us，約150萬名電力公司顧客沒電可用，主要在美國南部和東部，刺骨的寒冷天氣勢必對他們造成立即性影響。

北達科他州和南達科他州、奧克拉荷馬州及愛荷華州等地的交通部門均通報能見度接近零、道路結冰以及暴風雪侵襲狀況，強烈呼籲居民留在家中。

全美氣溫急降，暴雪與強風，導致交通大亂，22日華盛頓街頭雪白一片。（美聯社）

奧克拉荷馬州昨天通報至少兩起交通事故死亡事件，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）也證實肯塔基州有3死。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）在新聞簡報會說：「這是史詩級、影響全州的災害。道路將像滑冰場一樣，輪胎沒辦法抓地。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，致命車禍頻傳，目前與這場風暴有關的死亡人數總計13人，肯塔基州、奧克拉荷馬州、威斯康辛州、密蘇里州、田納西州和俄亥俄州都有死亡事故。

在旅行方面，根據航班追蹤網站FlightAware的數據，今天已有超過4500個美國航班取消，另有5900個航班延誤，許多是在紐約、西雅圖和芝加哥歐海爾（O'Hare）的國際機場。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111224