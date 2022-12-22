「一世代一次」冬季風暴威脅美國 旅行計畫恐泡湯

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）一場「一世代難得一見」的巨大冬季風暴正威脅美國大片地區，數以百萬計民眾的假期旅行計畫恐將被打亂。

法新社報導，美國國家氣象局（NWS）警告，這場風暴料將在北部、中部和東部地區造成「許多天氣危害」，包括暴風雪和危及生命的風寒。

北極冷鋒今天席捲大平原北部地帶，接著將轉向中西部地區，在耶誕節到來前的23日，東岸地區也將陷入冰天雪地，航空公司告訴準備在佳節期間出遠門的旅客，必須做好班機延誤和取消的準備。

國家氣象局說，「這不是一般的冷鋒，因為氣溫可能在幾個小時內下降20度或超過20度」，到23日，墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）和美東地區都將感受到「破紀錄的寒冷低溫」。

國家氣象局還說，五大湖（Great Lakes）地區可能累積超過30.5公分的降雪。

國家氣象局說，「美國中部高地平原（High Plains）部分地區可能出現攝氏零下57度的風寒效應值」，並警告「這種強度的風寒足以在短短幾分鐘內讓裸露在外的皮膚出現凍瘡」。

國家氣象局說：「現在就為極端寒冷的天候做好準備，並確保戶外動物和牲畜有足夠的遮蔽處。」

國家氣象局表示，每小時超過80公里的陣風和降雪，將使北部和中部平原到五大湖地區出現暴風雪，為「汽車駕駛和航空旅行製造極其危險的旅行條件」。

風暴來襲之際，美國運輸安全局（TSA）說，假期旅客數量將接近疫情大流行前的水準，最繁忙的一天將落在22日。

美國汽車協會（AAA）估計，自12月23日至明年1月2日，將有超過1.12億人離家50英里（80.47公里）或更遠，其中1.02億人選擇駕車出行。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1111222