美三分之二地區迎酷寒耶誕 加州飆高溫異常溫暖

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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）美國三分之二地區在耶誕假期會受到「炸彈氣旋」影響，氣溫驟降、甚至遇上暴風雪；西岸的加州則因為山脈屏障加上高壓脊形成，多數民眾已打開休假模式，準備歡度佳節。

迎接耶誕假期，加州舊金山民眾出現兩種心情；預定飛往中西部或東岸度假的旅客，因為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）行程大亂，灣區的三個機場，包括舊金山國際機場、聖荷西國際機場和奧克蘭機場，陸續取消進出航班。

氣象學家指出，「炸彈氣旋」就像是冬季的颶風，當氣壓迅速減低，在24小時內至少下降24毫巴時，就會形成大雪與強風。美東受到影響已傳出嚴重災情，多州宣布進入緊急狀態

根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至舊金山當地23日中午12時（台北時間24日清晨4時），舊金山國際機場已有78航班被取消。

與此同時，選擇到南加州或是到鄰近的葡萄酒鄉納帕（Napa）及優勝美地國家公園（Yosemite National Park）等地過節的民眾卻忍不住高喊「加州陽光萬歲」。

雖然「炸彈氣旋」打亂歲末假期，但西岸的加州因「地理條件」和高壓脊躲過了這場酷寒耶誕。高壓脊是高壓延伸突出的部份，不論是大陸氣團或海洋氣團皆可見，在高壓脊的影響下因空氣塊作下沉運動，因此天氣穩定。

洛磯山脈（Rockies）、南喀斯喀特山脈（Southern Cascades）和內華達山脈（Sierra Nevada）保護加州免受冷空氣侵襲；高壓脊在周末沿著加州海岸形成，將為灣區帶來乾燥溫暖空氣，高溫最高達攝氏15.6度，內陸地區達21度。

耶誕假期出現這樣的好天氣並不尋常；攝氏15至21度的高溫比往年平均溫度高出3至5度、納帕酒鄉和南灣大城聖荷西甚至比往年平均溫度高出7度。

加州26日晚間，預計天氣會開始出現變化，隨著高壓脊移動離開加州、加上這週侵襲夏威夷的冬季風暴影響加州天氣，27日加州灣區北部和高山可能還會降雪，民眾將在忽熱忽冷的氣候下，迎接新的一年到來。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）今年發布的一份研究報告顯示，陽光燦爛的舊金山灣區未來數十年將會遭遇到更強大的「炸彈氣旋」侵襲。（編輯：周永捷）1111224