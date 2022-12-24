全美急凍酷寒南加州卻上看25度 民眾穿短褲過耶誕節

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美國耶誕及新年假期將至，大部分地區面臨低溫、風雪氣候，不過南加州的大洛杉磯地區因地形地勢，這個耶誕假期上看攝氏25度的溫暖天氣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月24日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）美國面臨「炸彈氣旋」帶來酷寒，上億人受凍，不過南加州耶誕節氣溫上看攝氏25度，人們穿短褲過節，影響較大的是空中交通。

美國受到北極寒流侵襲，大部分地區籠罩在風雪之中，媒體預估有一億人將在低溫中度過耶誕及新年假期。美國總統拜登（Joe Biden）公開呼籲民眾不要掉以輕心。

但在加州，寒流影響有限。首先是位在加州東邊的美洲大陸分水嶺（Continental Divide）擋住冷空氣，其次太平洋上正在形成的高壓脊，將為西部海岸在未來幾天帶來溫暖天氣。

美國媒體的氣象專家指出，這個耶誕節的週末，南加州氣溫將高於往年的平均值，將會是全美國最溫暖的地方。

儘管南加州免於受凍，但過節返鄉的交通已經受到這波寒流影響，特別是飛機航班。今天上午，洛杉磯國際機場的航班已經有85駕次取消、149駕次延誤。

雖然風雪籠罩美國多州、各地冬季COVID-19疫情升高，加上約7%的通貨膨脹率，三大阻礙在眼前，但媒體預估，今年美國耶誕及新年假期的返鄉與旅行人潮持續回溫，可望接近疫情前的水準。

洛杉磯國際機場預估，假期人潮高峰每天有20萬人進出機場。（編輯：高照芬）1111224