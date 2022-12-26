多地低溫6度以下 中南部日夜溫差大
2022/12/26 08:16（12/26 08:45 更新）
中央氣象局表示，26日開始寒流逐漸減弱，但清晨輻射冷卻相當明顯，天氣仍非常寒冷。圖為台北南港車站周邊有民眾一家大小穿著厚實冬衣外出活動。（中央社檔案照片）
（中央社台北26日電）中央氣象局表示，今天開始寒流逐漸減弱，但清晨輻射冷卻相當明顯，天氣仍非常寒冷，除東南部以外，其他各地低溫普遍都在攝氏10度以下，桃園至台南甚至出現局部6度以下低溫，氣象局持續發布低溫特報。
氣象局網站發布訊息指出，白天隨著冷空氣減弱，氣溫會比昨天回升一些，北台灣高溫約18、19度，其他地方在20到24度，中南部日夜溫差大，請留意溫度的變化；各地大多還是維持晴到多雲的天氣，只有迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區偶有局部短暫雨。
新竹至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風；基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天寒流逐漸減弱，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積，高屏空品區清晨至上午局部地區可能達橘色提醒等級。
竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111226
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀北中南低溫刷新入冬紀錄 26日白天回溫28日大台北有雨武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現南橫埡口溫度接近零度 出現20公尺冰瀑奇觀天氣冷怎麼穿都不夠？中醫師籲3部位保暖最重要
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
北中南低溫刷新入冬紀錄 26日白天回溫28日大台北有雨