多地低溫6度以下 中南部日夜溫差大

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中央氣象局表示，26日開始寒流逐漸減弱，但清晨輻射冷卻相當明顯，天氣仍非常寒冷。圖為台北南港車站周邊有民眾一家大小穿著厚實冬衣外出活動。（中央社檔案照片）

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（中央社台北26日電）中央氣象局表示，今天開始寒流逐漸減弱，但清晨輻射冷卻相當明顯，天氣仍非常寒冷，除東南部以外，其他各地低溫普遍都在攝氏10度以下，桃園至台南甚至出現局部6度以下低溫，氣象局持續發布低溫特報。

氣象局網站發布訊息指出，白天隨著冷空氣減弱，氣溫會比昨天回升一些，北台灣高溫約18、19度，其他地方在20到24度，中南部日夜溫差大，請留意溫度的變化；各地大多還是維持晴到多雲的天氣，只有迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區偶有局部短暫雨。

新竹至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風；基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天寒流逐漸減弱，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積，高屏空品區清晨至上午局部地區可能達橘色提醒等級。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111226