迎接2023年 太麻里曙光園區辦跨年迎曙光

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）迎接2023年，台東縣太麻里海邊曙光園區將舉辦跨年活動，目前已安排市集、音樂表演、敲響幸福鐘與創意競賽等項目，民眾可以歡樂整晚，再一同迎接2023曙光。

台東縣太麻里公所今天發布新聞稿表示，揮別2022迎接2023年活動，從12月31日晚上7時市集擺攤揭開序幕，晚上9時開始團體表演，有日昇媽媽舞團、黑孩子樂團、OL舞團、氣球魔術秀、玩樂樂團；晚上11時15分「喝可樂拼大獎」趣味競賽–決賽，11時59分跨年倒數、迎接新年，接著煙火秀和摸彩活動。

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1日清晨4時接續音樂演唱，團體表演有思奈樂團、熱身操帶動跳、藝享愛樂青少年樂團，清晨6時36分迎接2023曙光、升旗典禮，接著是淨灘活動。

太麻里鄉長王重仁表示，新的一年，期盼帶給民眾溫馨有趣的跨年體驗，讓遠從外縣市而來的遊客及台東鄉親，能夠避開擁擠的車潮與人潮，開心及安全的在太麻里東海岸度過，不只如此，並將在跨年倒數後施放煙火秀，以及進行現場摸彩抽出數個價值新台幣萬元以上的獎品，分享給民眾2023第一份的好運，期望大家在太麻里跨年迎曙光同時找到幸福和快樂。（編輯：屈享平）1111224