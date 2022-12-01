日本染疫死亡率降、治療方式增 擬降COVID-19傳染病級別

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圖為11日11日大阪遊客和格力高跑跑人看板合照。（共同社）

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（中央社東京1日綜合外電報導）有關COVID-19在日本傳染病法上的分類，日本厚生勞動大臣加藤勝信11月30日在一場會議上，已籲請專家朝降級方向展開正式討論。厚生勞動省將基於專家意見來檢討是否調降。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，日本政府必須掌握所有確診者，且門診診療僅限發燒門診。季節性流感屬第5類。

現行對COVID-19的分類雖然可以讓日本政府採取住院勸告及就業限制等嚴格防疫措施，但缺點是會對行政、醫療機構及保健所造成很大負擔。

日本讀賣新聞報導，日本政府之所以要加速降級討論的原因，是預計在國會本會期將修正通過的傳染病法等修法的補充規則中，載明要求政府單位「盡速檢討」修正COVID-19分類。

日本境內疫情從第6波以後，主流病毒株被置換為Omicron變異株，死亡率大幅降低。根據日本政府統計，2021年夏天第5波疫情流行Delta變異株時，60歲以上患者死亡率為2.5%，但部分地區今年夏天第7波疫情時已降到0.48%，跟季節性流感的0.55%死亡率相去不遠。

加上COVID-19的治療方法也在增加，甚至連日本國內藥廠塩野義製藥研發的口服藥，也已獲日本政府緊急授權。

如果日本能調降COVID-19分類到第5類的話，有可能可以減少對醫療量能帶來的壓迫。

目前討論焦點在於染疫後的醫療費用及接種疫苗的公費負擔，也將隨著降級進行修正。COVID-19被歸於第2類時，民眾不用自行負擔上述費用，但一旦調降為第5類，就會造成相關醫療必須自費。

日本醫師會常任理事釜萢敏說，贊成調降分類，但不該取消現行的公費負擔做法。

厚生勞動省將基於病毒病原性及境內疫情狀況等進行考量，慎重地推動檢討工作，最快可能在年底前提出修正方向。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111201