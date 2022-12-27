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中國放寬邊境管制 觀光局：團客入境措施配合政策調整

2022/12/27 12:15（12/27 12:30 更新）
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圖為桃園機場捷運站內刊登台灣旅遊廣告，吸引來往旅客注意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）中國昨天宣布明年1月8日放寬邊境管制。由於台灣對於中國仍有禁團令，對此，交通部觀光局長張錫聰今天說，視陸委會掌握的訊息，會依據相關政策因應配合處理。

中國國務院聯防聯控機制綜合組昨天晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

雖然台灣已經在10月中旬開放邊境，但仍針對中國維持禁止旅行社出團及接待中國旅客團體的禁團令。

交通部觀光局長張錫聰今天出席「111年台灣好行服務管理及服務品質優化作業案頒獎暨成果分享會」時接受媒體聯訪表示，目前中國宣布放寬邊境管制只有看到媒體報導，相關細節還是很不清楚，會看陸委會掌握的訊息後，再依據相關政策因應配合調整對中國的禁團令。

至於港澳何時會開放自由行，張錫聰指出，這部分陸委會正在研議中，觀光局也會隨時準備，讓港澳自由行市場在開放後可以快速提升。（編輯：陳政偉）1111227

#中國
#觀光局
#禁團令
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