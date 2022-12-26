上海經歷首波感染高峰 救護車出車量週增逾3成

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（中央社記者李雅雯上海26日電）上海市正邁入COVID-19首波感染高峰，據上海官方統計資料，上海市120救護車出車量週增33.5%，民眾急救需求激增，救護車出車安排吃緊，接診多為發燒病人或是基礎疾病患者。

上海市政府官方帳號「上海發布」26日公布，120急救市級指揮室統計資料顯示，120救護急救持續處於高位運轉，23日接到5萬1852通救護急救來電，較22日攀升4.7%；23日出車救護車5101車次，這一週量攀升33.5%，人員上工率70.3%。

澎湃新聞報導，上海正在邁入第一波感染高峰，急救工作面臨考驗。上海市醫療急救中心南區分中心主任陳怡婕表示，民眾急救需求明顯增多，120出車繁忙，急救單位都在加班、加點工作，一個白班最多必須出車20車，接診多為發燒病人或是基礎疾病患者。

陳怡婕坦言，急救單位每天都有人身體出狀況，隨時可能面臨人力減少問題，需要動態調整排班。目前120救護接診病人多為COVID-19陽性患者，必須盡量保障急救一線人員的防護工作，盡可能地避免急救一線人員被感染。

因應疫情第一波感染高峰，上海衛健委組織黃浦、徐匯、靜安、長寧、虹口、普陀、楊浦等7個中心城區派出醫生191人支援上海市醫療急救中心，另也組織來自15家三級醫院的45名麻醉醫師支援市醫療急救中心。

上海市醫療急救中心呼籲民眾，合理使用120急救專線，將有限資源留給高齡以及有嚴重基礎疾病患者。上海市衛健委19日發布工作提醒，要求監測120救護患者送達醫院接手情形、加派醫務人員或擴大場地以提升急診服務能量、病情穩定患者加快出院。（編輯：曹宇帆）1111226