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日本高齡者次世代疫苗接種率54.3% 專家憂染疫死亡數上升

2022/12/25 21:37（12/25 22:01 更新）
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本最近3個多月民眾施打COVID-19次世代疫苗的比例僅32.5%，即使是重症化風險高的高齡者接種率也僅54.3%，專家認為不夠充分。

日本共同社報導，截至本月24日為止的這3個多月以來，日本施打能對抗Omicron變異株的次世代疫苗的比例僅32.5%，專家認為目前的接種率不夠充分，擔心確診病例或死者會增多。

日本政府憂心新年前後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會擴大，呼籲民眾儘速在今年內接種疫苗。

次世代疫苗接種率低，專家分析原因指出，有些民眾覺得似乎沒完沒了地在打疫苗，有彈性疲乏感。也有民眾擔心施打疫苗會有副作用，加上政府並未提示打疫苗後效果如何的資訊，使得民眾對於打疫苗興趣缺缺。

次世代疫苗的效力被期待比原型株疫苗有效，日本政府將次世代疫苗視為因應「第8波」疫情的利器，從9月20日就開始施打。

日本政府起初只推出因應Omicron BA.1變異株的次世代疫苗，接種情況不踴躍；但推出因應Omicron BA.5的疫苗後，10月單日接種次數增加，11月下旬出現單日高達100萬劑的情況。

不過，日本政府23日公布的數據顯示，截至19日為止，20至29歲的接種率14.7%、12至19歲的接種率是16.4%、30至39歲18.1%。30至39歲18.1%，顯示年輕人打疫苗的意願低。

日本10月中旬以來確診病例持續增加，12月21日大約時隔4個月單日新增確診病例達20萬人。12月23日單日通報的確診死亡者逾370人，創新高。

目前日本的病床使用率有增加的情況。日本內閣官房23日公布的最新資訊顯示，日本總共47都道府縣當中，有31都道府縣的醫療緊迫（病床使用率逾50%），其中以滋賀縣、東京的鄰縣神奈川縣逾80%最高。

疫苗接種率攸關今後疫情帶來的災害程度，日本政府打算明年持續實施疫苗接種，尤其希望死亡風險較高的高齡者能踴躍接種次世代疫苗。日本施打1至3劑疫苗的高齡者分別逾90%。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一23日在例行記者會上表示，日本次世代疫苗接種率僅約32%，但已是七大工業國集團（G7）當中最高的。

有關新年前後的防疫對策，他表示，以往年來看，冬季本來就是醫療體制負荷大的時期，加上新年前後的醫療機關診療體制異於平常，因此呼籲民眾儘速接種疫苗。此外，也呼籲重症化風險低的人平時自行做抗原檢查，注意健康。（編輯：馮昭）1111225

#日本
#松野博一
#日本政府
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