印度出現中國返鄉染疫首例 地方政府嚴陣以待

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（中央社記者林行健新德里26日專電）中國驟然放寬防疫管制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而疫情爆發，印度出現自中國返鄉者染病首例，引起民眾憂慮，促使地方政府開始加嚴防疫措施。

確診的印度男子現年40歲，在中國工作，23日返回家鄉阿格拉省（Agra）度假，阿格拉省衛生廳已證實這名男子確診，正居家隔離治療中，接觸者也被要求赴附近醫療機構自行接受檢測。

阿格拉省衛生廳表示，這名男子並未出現感染症狀，至於感染哪種病毒株仍在確認中。

為此，阿格拉省已開始加強公共場所的防疫措施，包括在火車站、公車站、機場抽檢旅客，阿格拉省著名的旅遊景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），也已開始針對外國遊客進行檢測。

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天在例行全國演說中，提醒民眾提高防疫意識，勤洗手、保持社交距離、恢復戴口罩的習慣，也指示各國際機場嚴加把關。

為防止在中國盛行的BF.7變異株入境，印度各國際機場日前已開始對2%的入境國際旅客進行抽檢，至於來自中國、香港、泰國、日本及韓國的旅客，則需強制檢測。

截至今天上午8時的24小時期間，全印度通報新增病例僅為4例、無人因疫死亡，仍維持在低水準，目前治療中病例3428例。

印度自疫情爆發以來，染疫者累計達到4468萬人次、53萬人死亡，近1年來染疫數字持續穩定下降，專家認為這可歸因於政府疫苗政策奏效，以及群體免疫。

專家認為，COVID-19病毒變異株的致死率一般不高，中國的封城政策讓人民鮮少接觸病毒，加上中國疫苗效力不如預期，才會導致疫情在突然解封後爆發。（編輯：韋樞）1111226