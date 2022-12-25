印度加強防疫 中泰日韓旅客入境強制檢測

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（中央社記者林行健新德里25日專電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發、亞洲數國染疫人數也呈上升趨勢，印度政府開始超前部署，包括強制檢測來自中、泰、日、韓等國旅客，以防新病毒株入境。

中國放寬防疫管制後疫情爆發，網傳中國國家衛生健康委員會外流的內部會議紀要披露，12月1日至20日累計感染達2億4800萬人，引起全球關注。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）昨天在一場醫學會議上說，來自中國、香港、泰國、日本及韓國的旅客，入境時將需接受即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測，若驗出陽性將送醫隔離治療。

曼達維亞隨後在推特發文，稱德里國際機場已開始針對來自這些國家的旅客進行檢測，並附上照片。

事實上，印度民航部昨起已在衛生部的指示下，開始對2%的國際旅客進行COVID-19隨機檢測；目前德里國際機場每日抵境國際旅客約2萬5000人。

此外，曼達維亞說，來自前述國家的旅客將需登錄Air Suvidha網站，申報健康狀況。印度政府上月本已取消入境旅客上網申報健康狀況的規定，記者查看Air Suvidha網站，目前暫未恢復運作。

印度衛生部同時已指示氧氣製造廠備妥充足生產能量、醫療機構儲備氧氣瓶、呼吸器並舉行COVID-19因應演習，同時也建議民眾出門戴口罩。

根據印度衛生部資料，截至今天上午8時的24小時期間，全印度通報新增病例僅27例、另有1例病故，目前治療中病例3424例。專家認為，印度已達成群體免疫，民眾面對新一波疫情無須恐慌，但仍應提高警覺。（編輯：林憬屏）1111225