中國防疫急轉彎 核酸檢測採樣員失業潮

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中國COVID-19清零防疫大轉彎，嚴苛措施鬆綁，多數核酸檢測亭被裁撤、停用，或是縮減服務時間。圖為上海市街區一處未提供採樣服務的核酸檢測亭，窗口貼出「該點位今日不開放」通知。中央社記者李雅雯上海攝 111年12月25日

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（中央社記者李雅雯上海25日電）中國COVID-19清零防疫大轉彎，嚴苛措施鬆綁放寬，多數核酸檢測亭被裁撤或停用，官方政策主旋律從常態化核酸檢測轉為「非必要不做核酸檢測」，核酸檢測採樣員將有一波失業潮。

國務院聯防聯控機制在今年5月提出，為了完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘「核酸採樣圈」，使民眾得以就近進行核酸檢測採樣。核酸檢測亭在這樣的政策背景下產生，另也創造了採樣員就業機會。

防疫新10條在12月推出後，大規模、高頻率的核酸檢測不再執行，多個城市甚至建議民眾，非必要不做核酸檢測；核酸檢測一度被市場視作新興產業、就業藍海，不過才半年，產業將隨著政策風向改變落日。

第一財經報導，大量核酸檢測亭關閉，未來可能是轉型或是直接撤出；有些採樣員原先是做快遞、餐飲的，或是大學畢業生，恐將必須另尋出路。

報導指出，醫學界人士透露，核酸檢測亭目前尚未有明確的後續處置方式，在這種情況下，相關企業不會再大規模投入生產，先前積極布局是為了因應政府大量採購訂單；按目前情況來看，核酸檢測亭市場需求暫停了。

一個核酸檢測亭平均會配3個人員，1名採樣員、1名掃碼人員、1名現場維護秩序者，不同地區日薪不同，甚至有採樣員日薪可達人民幣1000元（約新台幣4400元）；志願者和輔助人員至少日薪500元。

採樣員來源管道有3種，1種是來自醫院的專業醫護人員，由醫院調度支援核酸檢測亭採樣工作，1種是來自醫學檢測實驗室或相關機構派出；還有1種來自社會招聘，透過培訓獲得相關證書後就可上工。

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採樣員趙青說，目前仍在上班中，其實很多採樣員也染疫了，如果因為人手不足，現在所在的採樣亭暫停了，後續會不會重新開就不知道了，「很可能我們就要重新找工作了」。

採樣員張芊說，由於醫院需要支援社區核酸檢測採樣工作，於是當時報名參與培訓，做了一段時間的採樣員，現在核酸檢測亭陸續減少，醫院對於醫護人員則是需求強烈，已經返回醫院工作。（編輯：張淑伶）1111225