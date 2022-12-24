東莞單日染疫逾25萬人 二千餘醫護感染仍工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國疫情大爆發，廣東東莞衛健委昨天說，當地感染數每天以25萬至30萬人的規模增長，面對嚴峻挑戰，醫護人員染疫仍堅持工作的達2528人，而「真實狀況肯定遠比這個數據要更為嚴重」。

東莞市衛生健康局昨天在微信公眾號發文指出，根據數字模型預測結合專家評估判斷，東莞感染者正以每天25萬至30萬人的規模增長，且增速越來越快。

據網上資料，2020年底，東莞常住人口為1046.66萬人。

文章指出，眾多醫療機構和醫護人員承受史無前例的嚴峻挑戰和巨大壓力。截至22日，全市公立醫院、社衛機構新冠核酸或者抗原陽性，或者發燒（體溫≥37.5℃）的情況下帶病堅持上崗的醫護人員達2528人。

但是，東莞衛健委表示，上述數據僅僅只能作為參考，真實狀況肯定遠比這個數據更嚴重，因為目前醫療機構提倡醫護人員非必要不測核酸，非必要不測抗原，很多人哪怕出現了COVID-19症狀，只要沒有倒下就堅持工作。

東莞衛健委又透露，市人民醫院3000多名在崗職工中，目前近一半已被感染；市濱海灣中心醫院所在的虎門鎮人口超過100萬，被感染的醫護人員層出不窮；暨南大學附屬第六醫院被感染的醫護與日俱增。

當地的清溪社衛中心副主任錢雋表示，他從醫近30年，從未經歷如此慘烈之形勢，「即使非典（SARS）也沒今日之嚴峻」。

寮步社衛一個中心20個站點的發熱門診接診人數每天創紀錄，截至22日，這個數字已經突破6000大關。

該中心主任汪應濤說，近170名醫護人員中近2成病倒居家休息，「還有很多人輕傷不下火線」。

東莞衛健委這篇文章最後盼中國民眾能對醫護多些理解，少些責罵，並說，「這一關肯定會過去」。

中國自7日發布防疫新10條後，防疫政策大轉彎，捨棄原本堅持的「清零政策」，整體染疫數大增。一份網傳中國國家衛健委昨天的會議紀要顯示，12月1日至20日累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111224