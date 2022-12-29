疫情越闢謠懷疑度越高 中國當局出現公信力危機

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（中央社記者邱國強北京29日電）中國COVID-19疫情大爆發，病徵卻較先前預期嚴重，甚至傳出「白肺」症狀，不少民眾質疑Delta等高毒性的變種病毒重新蔓延。儘管中國專家不斷出面闢謠，但普遍不被民眾採信。

美國之音（VOA）中文網報導形容，這是中國當局近來遭遇「公信力危機」的最新案例，且自12月初正式放開防疫管控後便逐漸惡化。先前攻擊西方放鬆防疫3年的中國官媒，突然開始推廣「放開」，不再強調Omicron變種病毒可能帶來的危害，反指病毒「並不可怕」。

目前成為COVID-19傳染主流的Omicron變種病毒，普遍被認為低毒性，且不攻擊下呼吸道及肺部。但中國12月起蔓延全國的疫情，許多感染者反映病徵較外界預期及官方宣傳嚴重許多。網路上更出現許多肺部X光出現「白肺」症狀的影像，引發民間強烈質疑。

新華社27日報導，中國疾控中心病毒病所長許文波說，據實時動態監測，中國國內沒有發現Delta變種病毒在流行，也沒有發現Delta變種病毒和Omicron變種病毒重組。

許文波表示，12月初以來至今在中國出現的COVID-19病毒亞分支共有31個，其中包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等亞分支，均屬Omicron變種病毒，並沒有發現特徵性的基因組突變，且都由境外輸入。其中，BA.5.2和BF.7亞分支合計比重超過80%，另有7個亞分支也在流行。

中國官媒並先後引述多名專家及衛生官員說法強調，「白肺」是一般的口語說法，並非嚴謹的科學定義，並不是所有的「白肺」表徵，都是由COVID-19病毒直接導致，也不代表毒性較強的原始毒株或Delta變種再現。

儘管如此，由於2020年初疫情爆發初期，疫源地武漢的許多感染者都被檢測到「白肺」現象，使上述官媒的說法並未被多數中國民眾採信。在網路上，官員和專家的相關說法都遭到民眾普遍質疑。

綜合報導及網路訊息，不少中國網友說，官方的說法反而證明傳言是真實的，直指「此地無銀三百兩」、「這些人講的話還能信嗎」、「反向理解就對了」、「秒懂，反著看就明白了」、「沒有問題還需要來闢謠嗎」；更有人語帶反諷地說「不信謠、不傳謠（暗指官方說法才是謠言）」。

中國知名防疫專家鍾南山12月以來的一系列說法更遭到強烈質疑。他日前公開表示，「新冠肺炎」（COVID-19）應更名為「新冠感冒」。並指感染Omicron就像「打了一針疫苗，得到了自然免疫」，能夠更好地抵抗第2度感染。

有中國網友對此表示，「這就是當你編造了一個謊言，就要用無數謊言去圓的現實版寫照」。而這些謠言滋生的土壤，正是因為「某幾個專家嘴裡，Omicron是大號流感」。

耶魯大學法學院教授張泰蘇則表示，中國就算公布真實的疫情數據，如今也難以修復其公信力受到的損傷，因為在疫情一開始就未曾建立公信力。而「這樣的信任，不會通過公布更多新冠數據而被重新建立」。（編輯：周慧盈）1111229