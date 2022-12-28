官媒訪北京朝陽醫院 急診室患者增逾4倍

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（中央社台北28日電）中國近期陸續宣布鬆綁COVID-19防疫措施後染疫人口飆升，包括首都北京在內，多地疫情嚴重，官媒今天披露，當地朝陽醫院急診內科患者從以前每天約百餘人激增至450到550人，增幅達4至5倍。

「人民網」今天報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院急診醫學科近兩週持續高位運行。為滿足近期病患就醫用藥需求，醫院動員全院力量救治患者，全力保障急危重症患者救治，急診搶救室病床從原來的16張增至70張。

報導引述朝陽醫院急診科副主任梅雪說，「以前每天急診內科的病人大概約100多人，現在每天患者激增至450到550人，其中以老年人、合併基礎病（慢性病）的危重症患者為主，病情較為嚴重」。

梅雪表示，「對於急危重症患者，我們盡最大力量收治，做到能收盡收。」

報導指出，為保障急危重症患者盡早得到救治，急診醫學科嚴格執行分級診療，共分為4個級別，其中一級為瀕危，四級為非急症。患者到院後，需經接診醫護人員評估，其中病情危重、生命跡象不穩定的患者第一時間送入搶救室展開相應治療，而生命跡象相對平穩的患者會在醫護人員的引導下排隊候診。

朝陽醫院門診辦公室副主任張玉華說則說，「實行分級診療，不按患者先來後到順序救治，因此，對於生命體徵平穩的患者有可能因後來的危重症患者而延後就診，就診時有可能面臨長時間的等待。」

據表示，為縮短患者等候時間，朝陽醫院急診內科診室已從3個增加到6個。

至於急診科轉運床吃緊的問題，張玉華說，朝陽區衛健委日前緊急協調的3張轉運床、20張折疊床投入使用；朝陽醫院也緊急協調為常營院區購置的10張轉運床調運至院本部使用。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111228