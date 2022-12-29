BF.7傳播力強憂襲台 羅一鈞：大規模流行機率低

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北29日電）中國COVID-19疫情主流BF.7傳播力強，外界擔憂襲台恐大流行。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，BF.7為BA.5分支，台灣已第3波疫情，大規模流行可能性低，籲打疫苗。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，其主流病毒株Omicron的BF.7傳染力強，最多可1人傳染給18人。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中指出，BF.7全名為BA.5.1.2.7，仍屬於Omicron BA.5的分支，但其免疫逃脫特性，仍輸給XBB跟BQ.1等新興變異株。

因中國疫情處在第1波，特別是在北京周圍的傳播力特別強。羅一鈞認為，可能是群體免疫沒有形成，要等染疫者增加、疫苗接種狀況要更好，傳播速度才會下降。

不過，羅一鈞表示，國內目前已進入第3波疫情，且前一波疫情跟這波都是以BA.5為主，若BF.7入侵，要造成大規模流行的可能性比較低，更擔心的還是BA.2.75、BQ.1、XBB等變異株。

羅一鈞呼籲，符合接種莫德納BA.5次世代疫苗者，都應盡快接種，未來不管是哪種新興變異株，只要是還在BA.5範圍內，保護效果都還是不錯。

媒體詢及，有國外專家推測，中國疫情升溫且群體保護力降，恐重演最早在印度發現的Delta變種病毒株疫情。指揮中心指揮官王必勝表示，Delta不是新的變異株，明年1月1日開始針對從中國入境旅客進行唾液篩檢，並抽樣基因定序，就明確知道是哪些變異株，比較擔心出現新的、沒有見過的變異株，將持續監測。

至於從其他疫情也在高峰的國家入境，為何沒有採取唾液篩檢措施。王必勝解釋，北半球進入冬季，好幾個地方疫情升溫，例如日本正在第8波疫情，但這些國家都有公布數字，也有對變異株進行分析，而中國疫情資訊不透明，所以在邊境部分除維持原有0+7措施，另外加強唾液篩檢以監測。

王必勝進一步說明，第3地轉機入境台灣以港澳居多，香港今天宣布新措施，從中國到香港旅客要提供48小時內PCR陰性證明，還要了解及觀察實際執行情況，包括是否納入兩段票等。（編輯：陳政偉）1111229