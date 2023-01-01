2023新年談話 總統：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助[影]

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（中央社記者陳俊華、葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天說，近來中國疫情升溫，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。



蔡總統上午出席元旦總統府升旗典禮後，8時30分在總統府內發表新年談話。



蔡總統說，面對全球持續通膨壓力、經濟衰退風險，昨天召開國安高層會議，提出「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四大目標，希望透過政府適度擴大財政支出，保障民眾生活品質、維繫短期經濟成長動能、兼顧產業長期競爭力轉型。



另外，蔡總統說，近來中國疫情升溫，許多國家升高相應措施，防止疫情擴散，依照最新情況、專家指引，從今天起到1月31日止，台灣也會啟動相關防疫措施，確保民眾健康。（編輯：謝佳珍）1120101