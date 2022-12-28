2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
（中央社網站28日電）2023年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，包括民法年齡下修、國民法官、育兒津貼不排富等，中央社整理詳細內容帶您了解：
民法成年下修至18歲：民法成年年齡下修至18歲，規範男女未滿17歲不得訂婚、男女未滿18歲不得結婚。除結婚外，年滿18歲還可獨立辦手機、信用卡正卡、租屋、簽契約等。不過選舉、期貨開戶等仍要滿20歲才可進行。
國民法官制度：年滿23歲的民眾有機會獲選為國民法官，與法官共同審判特定刑事案件，並決定被告是否有罪、刑期多少。勞工若被選為國民法官，雇主應在勞工擔任國民法官期間給予公假，且不得有不利處分。
民生消費
基本工資調漲：每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元；預估受惠勞工達232萬名。配合薪資調漲，受僱勞工每個月勞保保費增加53元、雇主負擔每人增加186元；職業工人則是增加159元。
國民年金保費調漲：國民年金保險費率調整為10%、月投保金額調整為1萬9761元，預估影響約271萬人，每人每月自付保險費將增加72元至144元。
育兒津貼補助不排富：取消平價托育服務與育兒津貼排富規定，預計增加4萬餘名幼兒受益，另外5歲至6歲幼兒的「就學補助」，也將擴及沒有就學的幼兒。
超商、手搖飲須標示咖啡因含量：超商、手搖飲等現場調製的飲料只要含咖啡因，都須如實標示咖啡因含量，也可依含量區間以紅、黃、綠圖示標示，違者最重可罰400萬元。
自動販賣機開發票：營業人取得的食品、飲料自動販賣機機台，與停車場收取停車費的自動販賣機，須逐筆開立發票。
國產茶溯源標示：為提升國產茶葉商譽，確保國產茶葉品質及消費者權益，防止進口茶摻混偽標為國產茶，國產茶應提供產銷履歷標示、QR Code或有機標章。
新尖離峰時間電價：為了降低夜間尖峰用電，經濟部決議實施新尖離峰時間電價，估影響高壓以上用戶2.5萬戶；至於1400萬戶一般非時間電價民生用戶，則不受影響。
郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業：1月3日起，成年民眾線上開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人可以親持雙證件至郵局窗口辦理。
【台北市】有線電視裝機費調漲至1200元：有線電視裝機費將調漲200元至1200元，原本低收入戶免收分機費的措施也取消，各業者不同頻道組合費率則幾乎未調整。
醫療健保
非本國籍無健保者確診須自費：考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，不具健保身分的非本國籍人士在台期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），須自付確診隔離治療費用。
健保單次住院自付上限調高：急性病房住院30天以內或於慢性病房住院180天以內者，同一疾病每次住院應自行負擔費用金額上限調高到4.8萬元，全年累計應自行負擔費用最高金額則改為8萬元。
環保
節能家電汰舊補助3000元：為鼓勵住家與服務業多使用節能設備，行政院核定住家汰換冷氣、冰箱，政府補助每台新台幣3000元。2023年6月14日以前，還可再申請退貨物稅每台最高2000元。
汽車汰舊換電動車補助：老舊汽車、柴油車換電動車補助，金額依減空污、減碳項目及換新車種而異。另外為加速汰換，大型柴油車防空污設備停止補助。
循環杯上路：連鎖超商、連鎖速食店應至少要有5%的門市提供循環杯租借服務，歸還期限3天，民眾持A店的循環杯至B店消費，仍能享有5元優惠。
【桃園市】可透視垃圾袋上路：一般垃圾需要用可透視垃圾袋，違者最高可罰6000元罰鍰；資源回收物、廚餘及大型家具等仍可依照以往模式回收。
其他
消防員勤一休一兩班制：消防員勤一休一（連續執勤24小時、休息24小時）兩班制全面實施，消防員休息時間能外出用餐、外宿等，遇勤務返隊執行任務算加班。
網路遊戲中獎機率須以%揭露：網路遊戲中獎機率必須以%公布，違者最高罰50萬元，並得按次處罰，外商也不例外。
網路賣家須揭露統編：網路賣家應在銷售網頁或交易應用程式，清楚揭露營業人名稱及統編。目前約7萬家網路銷售營業人，適用免罰輔導期至2023年4月底。
【台中市】公車亭全面禁菸：台中市公車亭全面禁菸，違者將依菸害防制法規定，裁處2000元至1萬元罰鍰。
【台北市】8層以上建物定期公安檢查：8層樓以上（含8樓）的建築物，應定期辦理共用部分的建築物公共安全檢查簽證及申報，違者最高罰30萬元。（編輯：林傑立）1111228
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