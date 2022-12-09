國民年金112年調漲保費 271萬人每月增至多144元

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）衛福部社保司今天公布，自明年1月1日起，國民年金保險費率調整為10%、月投保金額調整為新台幣1萬9761元，預估受影響人數約271萬人，每人每月自付保險費將增加72元至144元。

衛生福利部社會保險司今天發布新聞稿指出，依據111年9月完成的國保財務精算結果，因精算評價日110年10月1日基金餘額（4656億元），不足以支付未來20年保險給付（9593億元），故保險費率將自112年1月1日依法調整為10%。

至於月投保金額部分，自104年迄今維持為1萬8282元，依法消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，即應依該成長率調整；103年10月至111年9月的CPI累計成長率為8.09%，故自112年1月1日起調整月投保金額為1萬9761元。

衛福部社會保險司司長商東福下午接受媒體聯訪表示，依相關法規，費率每2年會精算1次，並根據結果調整費率。

商東福說，一開始訂的費率較低，因此每2年慢慢往上調整到接近成本，至於月投保金額是看物價指數的累積成長率，一旦達5%，就要跟著調整。

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隨著繳納保費的人數增加，商東福表示，基金餘額也會跟著增加，這次因費率及月投保金額調整，預估受影響人數約271萬人，每年約可增加24億元保費收入，將全數作為全體被保險人未來保險給付使用。

根據社保司新聞稿，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者以及一般被保險人（自付30%至60%），每人每月自付保險費將增加72元至144元。（編輯：陳政偉）1111209