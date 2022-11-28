升息通膨夾擊 11月消費信心創逾13年新低

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央大學台經中心今天公布11月消費者信心指數（CCI）為60點，月減1.22點，創下逾13年最低水準。執行長吳大任指出，美國聯準會升息腳步未停歇，累積的外溢效應持續擴大，台灣消費信心恐怕還沒落底。

11月CCI連續3個月下跌，指數下探2009年10月以來新低紀錄，且6項分項指標物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機，全數走跌，投資股市時機更下探21.1點，創歷史新低。

6項分項指標全數走跌，投資股市時機更下探21.1點，創歷史新低。（圖取自台經中心網頁rcted.ncu.edu.tw）

「消費信心還沒到谷底」，吳大任表示，美國聯準會短期內升息幅度如此大，雖然就業數據穩健、消費動能還在，但觀察儲蓄率變化，美國民眾可能很快會入不敷出，屆時消費明顯下修，其他國家包含台灣的出口表現勢必受到衝擊。

觀察CCI分項指標，「未來半年家庭經濟狀況」為71.45點，月減1.7點，為2013年7月以來最低；「未來半年國內就業機會」為61.65點，創近13年新低。

吳大任指出，今年在升息與通膨兩大因素衝擊下，民眾家庭支出增加，降低消費意願，又遇到台股下挫、經濟前景不明朗，加上主要國家央行大力升息，全球需求萎縮，導致台灣9月出口翻黑，最近可以看到台灣製造業陸續傳出無薪假的消息，家庭收入存在不確定性的情況下，消費信心只會繼續走下坡。

「未來半年家庭經濟狀況」為71.45點，月減1.7點，為2013年7月以來最低。（圖取自台經中心網頁rcted.ncu.edu.tw）

「未來半年國內就業機會」為61.65點，創近13年新低。（圖取自台經中心網頁rcted.ncu.edu.tw）

至於「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為102點，月減2.3點；吳大任解釋，台灣景氣趨緩，民眾所得受到影響，自然會減少購買耐久財，購屋意願也降低。

從絕對水準來看，指數100點以上為「偏向樂觀」，11月CCI的6項指標中，5項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」指數仍高於100點，呈現「偏向樂觀」。

11月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為111年11月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2879位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。（編輯：張良知）1111128