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市區公車汰舊換新 112年起交通部僅補助電動車

2022/12/28 09:27（12/28 09:57 更新）
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112年起交通部將不再補助市區客運購置汽柴油大客車，僅補助電動大客車。圖為台北市中正區民眾等待公車進站。（中央社檔案照片）
112年起交通部將不再補助市區客運購置汽柴油大客車，僅補助電動大客車。圖為台北市中正區民眾等待公車進站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北28日電）運輸業者要注意了，112年元旦起，交通部配合公車電動化趨勢，將不再補助市區客運購置汽柴油大客車，僅補助電動大客車；另外，24年未調整國際商港港埠費率，上限調漲10％。

112年1月1日起，政府交通部門有4項新制上路，交通部表示，其中一項是配合119年市區公車全面電動化政策，市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴（汽）油大客車不予補助。

其次，交通部說，國際商港港埠費率上限從87年迄今已24年未調整，為反映成本，港埠費率上限原則調漲10％，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，希望改善港區作業環境，並提升港埠服務品質。

至於與一般民眾較為相關的新制，則是郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業，以及開放18至20歲客戶可以自行臨櫃辦理儲匯相關業務。

交通部說，為便利民眾申請數位存款帳戶，增加多元身分驗證管道，112年1月3日起，成年民眾以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人可以親持雙證件至郵局窗口辦理。

同時配合民法下修成年年齡至18歲，112年1月3日起開放18至20歲客戶可以自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。（編輯：陳清芳）1111228

#交通部
#電動公車
#港埠費
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