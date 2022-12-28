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育兒津貼托育補助112年取消排富 增4萬餘幼兒受益

2022/12/28 09:36（12/28 09:51 更新）
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民國112年元旦起，未滿5歲育兒津貼及未滿2歲托育補助，都取消排富規定。圖為家長帶孩子到公園玩耍。（中央社檔案照片）
民國112年元旦起，未滿5歲育兒津貼及未滿2歲托育補助，都取消排富規定。圖為家長帶孩子到公園玩耍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北28日電）民國112年元旦起，未滿5歲育兒津貼及未滿2歲托育補助，都取消排富規定，預計增加4萬餘名幼兒受益，另外5歲至6歲幼兒的「就學補助」，也將擴及沒有就學的幼兒。

育兒津貼原設有「排富條款」，即設定申請條件為綜合所得稅申報核定稅率未達20％，也就是家庭綜合所得淨額（綜合所得總額減去免稅額及扣除額）在新台幣121萬元以下。

考量到以所得稅來排富，可能對部分家庭不公平，行政院今年10月27日通過調整政策，將自112年元旦起，育兒津貼和托育補助都取消排富規定。

這個措施估計將增加約4.19萬名幼兒受益，其中育兒津貼增加約3.75萬名幼兒受益，托育補助增加約0.45萬名幼兒受益。即使家長領有育嬰留停津貼，仍可領取育兒津貼。

在「0至6歲國家一起養」政策下，0到未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助每月新台幣5000元，0到未滿2歲幼兒就讀公共化托育機構，每月補助5500元，就讀準公共托育機構或送托準公共保母，每月補助8500元。

2到未滿6歲幼兒就讀公立、非營利、準公共幼兒園，每月繳費不超過3000元，且相關補助依胎次再增加。

至於5至未滿6歲幼兒就學補助，也將擴及沒有就學的幼兒，新制實施後，將讓0至6歲幼兒全面受到照顧，總計有103萬名幼兒受益。（編輯：陳清芳）1111228

#行政院
#育兒津貼
#托育補助
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