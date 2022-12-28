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循環杯112年上路 A店借B店用可享5元優惠

2022/12/28 09:28（12/28 09:50 更新）
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圖為超商推出的循環杯租借服務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署循環杯措施112年元旦上路，業者若要求押金需提供多元支付，並設有3天歸還期限；若民眾持A店的循環杯至B店消費，仍能享有新台幣5元優惠。

行政院環境保護署訂定循環杯措施，自112年起連鎖便利商店、連鎖速食店規範至少要有5%的門市開始提供循環杯借用服務，並以113年10%、114年30%分年逐步提高門市比率。

環保署並訂循環（外借）杯良好服務標誌，111年底包含統一超商、麥當勞、摩斯及肯德基已審核通過。

根據「循環（外借）杯良好服務指引」，只要是可重複清洗使用且符合衛福部「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範的飲料容器及杯蓋，且非一次用飲料杯，即為可使用的循環杯。但循環杯廠商、規格、材質等相關規範，由各家業者自行評估選擇，不納入強制規範。

業者若要求循環杯押金需提供多元支付，並設有3天歸還期限，若消費者逾期未還，可扣除押金或限制於歸還前不得再度借用。

消費者部分，若民眾持A店的循環杯至B店消費，仍能享有新台幣5元優惠。循環杯租借如統一超商須加入OPEN POINT會員，全家或其他循環杯借用服務須先於LINE上加入循環杯借用服務業者會員，再依循操作指示進行借用。（編輯：陳清芳）1111228

#環保署
#摩斯
#麥當勞
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