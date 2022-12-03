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麥當勞將改重複內用杯 台北新生店已率先測試

2022/12/3 13:45（12/3 14:08 更新）
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有網友發現，近期連鎖速食業者麥當勞的內用杯跟過去不一樣，台灣麥當勞3日證實，為減少一次性廢棄物，針對內用飲料，將逐步轉換為可清洗、重複使用的內用杯盛裝。（麥當勞提供）中央社記者余曉涵傳真 111年12月3日
有網友發現，近期連鎖速食業者麥當勞的內用杯跟過去不一樣，台灣麥當勞3日證實，為減少一次性廢棄物，針對內用飲料，將逐步轉換為可清洗、重複使用的內用杯盛裝。（麥當勞提供）中央社記者余曉涵傳真 111年12月3日
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（中央社記者余曉涵台北3日電）有網友發現麥當勞的內用杯似乎與過去不同，台灣麥當勞證實，將逐步轉換成可清洗的內用杯，10月下旬已在台北新生餐廳開始測試。

有網友發現，近期連鎖速食業者麥當勞的內用杯跟過去不一樣，似乎比較厚，也沒有蓋子。

對此，台灣麥當勞今天證實，為更進一步減少一次性廢棄物，針對內用飲料，將逐步轉換，用可清洗、重複使用的內用杯盛裝。

麥當勞表示，10月下旬並以台北新生餐廳，為首家測試內用杯的餐廳，敬請消費者支持並給予回饋，讓他們有機會做得更好，並透過與時俱進的用餐體驗，一起減廢，共同為環保盡一份心力。

根據麥當勞內用杯測試餐廳的介紹，內用杯無添加塑化劑、雙酚A，食品容器用PP，且都將以專屬機台用旋轉水柱全方位清洗，並使用高溫熱水攝氏80度到85度有效殺菌等。

麥當勞表示，目前台北新生餐廳的杯子種類有自備飲料杯可減少新台幣5元、可租借循環杯及測試中的內用杯。（編輯：陳政偉）1111203

#台灣麥當勞
#台北新生餐廳
#台灣
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