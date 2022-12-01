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星巴克設置循環杯機台 拚2023年底進入全台門市

2022/12/1 13:09
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（中央社記者曾智怡台北1日電）響應減塑潮流，星巴克今天宣布，即日起設置循環杯機台至北台灣共60家門市，並將持續擴大至其他門市，目標明年底全台門市皆能提供「循環杯服務」，為促進環境永續盡一份心力。

星巴克透過新聞稿表示，自7月下旬於後山埤及桃園縣府2家門市建置循環杯機台後，即日起擴大循環杯專案納入桃園地區48家門市、內湖8間門市及台北時代、時代B2門市，總計目前達60家門市提供「循環杯服務」。

星巴克說明，顧客只要登入星巴克APP，並至有參與循環杯計畫的門市點購現場調製飲料，每杯預扣押金50元即可租借循環杯；只要於借杯日起7天內，至60家參與循環杯專案的星巴克門市臨櫃還杯，或於門市內的KIOSK還杯機台，掃瞄星巴克APP內的還杯辨識碼，再掃描杯子上的QR Code即可還杯。

成功歸還循環杯後，系統將退回預扣押金至會員帳號。

星巴克強調，回收的循環杯皆依照政府相關作業指引，進行洗滌及有效殺菌，並定期送第三方單位SGS檢驗清洗品質，確保循環杯衛生安全無虞。

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事實上，自星巴克進入台灣市場以來，即持續推行環保杯扣折10元優惠，至今全門市每日平均約有近5%的消費者使用自帶飲料杯優惠。

此外，星巴克為落實回收再利用的永續循環精神，門市的提袋、杯架皆依循全球星巴克規範以再生素材製成，全門市更提供可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤，配合政府政策，門市內的內用水杯、餐具，皆改以可重複使用的材質。（編輯：翟思嘉）1111201

#星巴克門市
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