持A店循環杯至B店消費享5元優惠 QA一次看

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（中央社記者張雄風台北31日電）環保署今天發布「循環（外借）杯良好服務指引」，業者若要求押金需提供多元支付，並設有3天歸還期限；若民眾持A店的循環杯至B店消費，仍能享有新台幣5元優惠。

行政院環境保護署今天發布訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範；明年起各便利商店至少須有5%門市提供循環杯借用服務。

環保署表示，只要是可重複清洗使用且符合衛福部「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範的飲料容器及杯蓋，且非一次用飲料杯，即為可使用的循環杯。但循環杯廠商、規格、材質等相關規範，由各家業者自行評估選擇，不納入強制規範。

中央社整理租借循環杯相關QA一次看：

Q：民眾如何借用循環杯？

A：各家業者目前作法並不一致，但多數均須先加入相關服務會員，如統一超商須加入OPEN POINT會員，全家或其他循環杯借用服務須先於LINE上加入循環杯借用服務業者會員，再依循操作指示進行借用。

Q：循環杯一次可借用多久？

A：業者以借杯日起算至少應給予3天的歸還期限，若消費者逾期未還，可扣除押金或限制於歸還前不得再度借用。依據現行規定，循環杯應免費提供借用，但可收取押金，押金金額由業者自訂，原則上不超過製造成本1倍；押金得以現金、電子支付、信用卡、電子票證或儲值卡等方式支付，並於消費者歸還循環杯時退還押金。

Q：民眾拿循環杯跨連鎖體系消費，是否還享5元的自備杯優惠？

A：民眾自備循環杯，除循環杯原消費連鎖品牌提供者外（即拿A品牌循環杯到A品牌各店消費），均享有自備價差5元優惠。

Q：循環杯使用後如何歸還？

A：目前循環杯使用後均可至原品牌業者提供借用服務門市進行歸還，無須歸還至原借用門市；有部分品牌業者採行第三方循環杯借用服務（如好盒器、杯特），可跨品牌至其他提供借用服務門市或自助歸還站歸還；至於騎樓是否可架設循環杯租借設備，各縣市規定不同，回歸主管單位認定。（編輯：張雅淨）1111031