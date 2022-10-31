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環保署訂循環杯服務指引 民眾可用多元支付租借

2022/10/31 10:27
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（中央社記者張雄風台北31日電）環保署今天發布「循環（外借）杯良好服務指引」，包含借用、歸還、清洗及檢驗等，民眾可用多元支付租借、3天內歸還；明年起各便利商店至少須有5%門市提供循環杯借用服務。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範。

環保署說明，循環杯其實就像餐廳內用餐具一樣，民眾外借杯子享用完飲料後再歸還，可減少一次性垃圾產生，讓環境無負擔。

環保署指出，指引訂定包含押金需提供多元支付方式、提供3天歸還期限，品保品管以及清洗規範、宣傳等；除能確保循環杯服務系統的衛生及品質，透過「外借杯良好服務標誌」的識別，民眾認明標誌就可放心借用。

環保署今年4月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月起推行的自備飲料杯優惠新台幣5元措施，統計飲料杯自備率由過去的6%提升至16%，有效減少一次用飲料杯的用量。

環保署指出，民國112年起規定連鎖便利商店及連鎖速食店至少須有5%的門市提供循環杯借用服務，民眾借用循環杯時，不須支付或只須支付少許的押金，即可免費借用；業者於營業場所也須標示「免費借用循環杯」，每字邊長至少5公分。

各店家將於112年1月1日起將點位公布於官網供民眾查詢，目前已有2家超商業者（7-ELEVEN及全家便利商店）提前將點位公布於App中，民眾可下載查詢。

環保署表示，店家提供的循環杯服務如符合服務指引，可張貼「外借杯良好服務標誌」於明顯處讓民眾識別參考；環保署預計在11月舉辦標誌票選活動，屆時歡迎民眾踴躍參與票選。（編輯：張雅淨）1111031

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