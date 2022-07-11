它們都不算自備杯 保麗龍、寶特瓶等不能省5元

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（中央社記者張雄風台北11日電）環保署7月起實施自備飲料杯可省至少新台幣5元的政策，獲得許多民眾迴響，環保署提醒，包括寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等，皆無法享有優惠。

行政院環境保護署7月起實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場在消費者自備飲料杯買飲料時，須提供與未自備飲料杯者至少5元價差。

根據環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，塑膠製成一次用飲料杯，其材質包括石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠。另外，民眾使用自備杯、循環杯的規範，應符合衛福部食藥署「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範，使用一次用（免洗）飲料杯，業者得不提供優惠。

綜上所述，環保署提醒，包括寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等，無法享5元以上優惠。

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環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，據統計，2020年全台使用約40億個一次用飲料杯；聯合國將在2024年正式落實一份具有法律約束力的「全球塑膠公約」，減塑勢在必行。

王嶽斌指出，環保署在2011年就有規範，自備杯提供1至3元的優惠，根據業者反映，最初1至3元的優惠僅有6%左右的民眾響應，改為5元後民眾使用自備杯的比例提高5倍，約達3成左右，相當於一年減少7000噸垃圾、5.8億個飲料杯。（編輯：張雅淨）1110711