基本工資調高、健保費率不漲 政院元旦措施一次看

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行政院29日公布16項惠民措施，包含基本工資調高、健保費率不調漲，明年元旦起實施。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院今天公布16項惠民措施，包含基本工資調高，月薪調升到新台幣2萬6400元、時薪176元，將有232萬人受惠，健保費率也不調漲，相關措施自明年元旦起實施。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌表示，今天是今年最後一次院會，他要感謝大家也表達敬意，因為許多福國利民政策都是各部會努力規畫，讓全國民眾知道政府努力為民眾做事、照顧民生。

行政院公布的惠民措施包括，調高基本工資月薪調升至2萬6400元、時薪176元，預計232萬人受惠；調高每人基本生活費用，每年由19.2萬元調為19.6萬元，約230萬戶受惠；另外也調高綜所稅免稅額、扣除額，約有641萬戶受惠。

另外，育兒津貼及0至2歲托育補助取消排富；大宗物資降稅措施部分，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅，水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅至明年3月底。

有關節能部分，老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高減徵40萬元，約有1.5萬輛受惠。購買電動機車補助，每輛最高補助7000元，4年預計約50萬人受惠；住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，汰換為能效1級者，每台補助3000元，另，可享減徵貨物稅最高2000元，至2023年6月止。

此外，健保費率不調漲、國產茶葉全面溯源標示；另外，因應升息，政府全額吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息，學貸受惠約78萬人、勞工紓困貸款約159萬人、勞工青創約6萬家企業等。（編輯：林興盟）1111229