112年元旦府前升旗訴求台灣向前 張文光打擊樂水管水桶演出

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（中央社記者葉素萍台北26日電）民國112年元旦總統府升旗典禮主軸為「眾志成城 台灣向前」，邀請中山女高旗隊、張文光打擊樂團等團體表演。當天清晨4時30分開放民眾進場，第一場展演開始為5時10分，唱國歌及升旗典禮預計於6時27分舉行。

由於今年元旦升旗時，出現時任台北市長柯文哲在寒風中獨自站立等待的畫面，引起爭議，媒體也格外關注這次如何安排新任台北市長蔣萬安與會事宜。

國際獅子會台灣總會MD300執行長葉國義說明，依循往例都有邀請市長，邀請卡也已送達，會特別注意安排，請大家放心，不會讓市長在寒風中站立，會請市長在5時到5時30分到場，並進入府內等待。

總統府今天上午召開「中華民國112年元旦總統府升旗典禮」記者會，公布活動內容。總統府公共事務室主任高遵、策展單位集智館文化有限公司、主視覺設計師賴俊泓、張文光打擊樂團等人出席。

總統府26日上午召開「中華民國112年元旦總統府升旗典禮」記者會，公布活動內容，張文光打擊樂團等團體出席，現場進行表演炒熱氣氛。中央社記者鄭傑文攝 111年12月26日

112年元旦升旗典禮主辦單位是國際獅子會台灣總會，主軸為「眾志成城 台灣向前 TOGETHER WE CAN」。

國際獅子會台灣總會MD300總監議會議長張正忠說，不論在疫情中或後疫情時代，台灣對世界的重要性已廣受認可，明年的元旦升旗典禮活動更具特殊意義。

他說，面對未來更多經濟、政治和自由民主挑戰，更要心頭抓乎定，大步向前走，展現台灣人不畏挑戰的意志力與生命力，守護自己也持續為國際伸出援手。

元旦升旗典禮活動主視覺從「強韌」與「連結」概念出發，強調經緯線在台灣匯聚成形並在島上延伸交織，讓台灣成為美麗世界拼圖中最有韌力的連結點，象徵台灣既是民主自由世界的命運共同體，也匯聚能量共同發光。

主辦單位說，藉由國際獅子會台灣總會MD300成員組成的國歌領唱團體，傳達對人民守住疫情，也把台灣往國際推進了一步的感念。

主辦單位準備限量版口罩作為紀念小物，免費提供給參加總統府升旗典禮的民眾。這次並邀請中山女子高級中學旗隊為元旦升旗典禮揭開序幕。

主辦單位說，今年剛從荷蘭WMC世界音樂大賽贏得「最高級別季軍」的建中樂旗聯隊也帶來演出，希望將積極的能量感染給現場觀眾。

主辦單位指出，升旗典禮特別邀請國內知名鼓手張文光創辦的打擊樂團帶來「韌力台灣擊打秀」，用生活常見的器材如水管、水桶等組成打擊樂器展演，勢必震撼全場。曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的 Voco Novo爵諾歌手將用「樂好台灣迎世界」的演出，展望新年新氣象。

策展單位表示，總統府元旦升旗活動將於12月31日21時起進行3階段交通管制，請要參與民眾及用路人配合相關單位指引。預計112年1月1日4時30分開放民眾進場，凱道上第一場展演開始為5時10分，重頭戲國歌及升旗典禮預計於6時27分舉行。（編輯：趙蔚蘭）1111226