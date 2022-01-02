總統府秀元旦升旗畫面 澄清柯文哲未獨站

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台北市長柯文哲（白圈處）1日被拍到一度獨站總統府元旦升旗典禮貴賓區，總統府2日提供直播截圖表示，其他到場重要貴賓當時都已站定位，盼各界不要誤解。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年1月2日

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（中央社記者葉素萍台北2日電）台北市長柯文哲昨天一度獨自站在總統府元旦升旗典禮貴賓區，引發討論。總統府今天提供典禮直播截圖表示，其他到場重要貴賓，都已在現場站定位，盼各界不要誤解；總統府秘書長李大維稍早也致電柯文哲，再次表達致意。

柯文哲中午參加雲林縣大埤鄉稻草酸菜文化季，對於昨天參加總統府元旦升旗典禮獨自站了40分鐘，他說，事情過去就算了，不要緊，自己覺得還好，當時只是覺得奇怪，怎麼旁邊都沒有人。

針對總統府元旦升旗的柯文哲動線議題，總統府發言人張惇涵晚間向媒體表示，昨天總統府有公開說明，如有安排不周之處，請柯文哲見諒，而昨日午間，他也有向台北市政府聯繫致意。

此外，今天稍早，總統府副秘書長李俊俋已致電台北市副市長黃珊珊，李大維也已致電柯文哲，再次表達總統府的致意。

張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，人數比起往年較多。因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵表示，還原昨天狀況，總統府貴賓證上通知貴賓到場時間為上午5時50分前，柯文哲抵達總統府的時間約為5時37分。其他重要貴賓，例如，參謀總長於5時30分左右抵達，監察院長於5時39分抵達，立法院長則於5時46分抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。

張惇涵說明，至於大家所看到的，柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯文哲身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在6時20分左右，與總統、副總統一起至現場就位。

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張惇涵指出，還原現場，在6時3分三軍儀隊操演時，除了總統、副總統及主辦單位5大醫事團體代表以外，其他已到場的重要貴賓，都已在現場站定位，盼各界不要誤解。

張惇涵強調，對於重要貴賓蒞臨國家重大慶典，總統府皆由衷感謝並予以接待，不會有所謂的政治考量。若活動安排有不周延之處，總統府願再次表達，希望柯文哲能夠諒解。總統府感謝柯文哲昨日的出席，並感謝北市府各單位辛苦的工作人員，支援協助總統府元旦升旗典禮。（編輯：林克倫）1110102