韓國瑜號召力仍強 朱立倫：開心、正面看待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前高雄市長韓國瑜9日舉行新書見面會，吸引大批支持者熱情捧場。國民黨主席朱立倫（中）3日受訪表示，他希望每個同志都更好、更強、更受歡迎，他會非常開心、正面看待。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）前高雄市長韓國瑜昨天舉行新書見面會，吸引大批支持者熱情捧場，顯示政治能量不減。對此，國民黨主席朱立倫今天說，他希望每個同志都更好、更強、更受歡迎，他會非常開心、正面看待。

朱立倫今天上午到高雄鼓壽宮等廟宇參拜，他參拜後接受媒體聯訪時做上述表示。朱立倫強調，對國民黨來講，他會希望每一個同志都好，每一個同志都更強，每一個同志都受到更多的歡迎，他會非常開心、正面地看待每一件事情。

朱立倫說，只有民進黨希望國民黨弱，希望國民黨互相對立，但絕無此事，國民黨一定是團結在一起，大家彼此相互支持。他並表示，韓國瑜新書的主題很棒，事前他都非常清楚，韓國瑜也送他書，兩人也聊了很多。

朱立倫說，接下來韓國瑜要做很多公益活動，他能夠幫忙的，會盡量幫忙，而韓國瑜對國民黨也會充滿愛、充滿支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另被問到總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲一度獨自站在貴賓區許久，朱立倫說，他感到很遺憾，總統府跟民進黨怎可如此傲慢對待一位在野黨主席、同時也是首都市長的柯文哲，應該正式向柯文哲道歉，否則以後誰還要參加總統府活動？

朱立倫批，為何總統府官員可以坐在總統府裡，卻讓一位首都市長，且是在野黨主席，在寒風中苦等40分鐘？這是民主國家很難相信的事，顯見民進黨的傲慢，請民進黨好好檢討。（編輯：陳仁華）1110103