挺韓國瑜餐會涉賄選 台商林懷判刑3年10月

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長沙台協會長林懷（前）等7人涉嫌獲得中國資金，2019年時以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北17日電）長沙台協會長林懷等7人涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情。台北地院依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年。可上訴。

除了林懷外，中國湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君及湖南衡陽市一家商行的負責人莊垣漳均被判處有期徒刑1年8月，褫奪公權2年。

另外，長沙台協會副會長佟建華、中華婦聯會理事長何建華均獲判無罪。

檢方起訴指出，林懷等人於民國108年12月11日在中國湖南省長沙市華天大酒店舉辦「2019湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台灣同胞返鄉投票大會」活動，並提供免費食宿，以及價格不菲的抽獎活動，宴請500多名台商及台生，為中國國民黨及當時國民黨總統候選人韓國瑜拉抬造勢。

檢方查出，林懷等人另舉辦返台投票優惠機票活動，原價人民幣1560元的機票，可補助幾近全額的人民幣1550元。檢方查出，藉由此方案於投票日前搭機返台的台商約有200多人，涉嫌期約賄選。

檢方指出，林懷等人分別向長沙市台辦、湖南省台辦申請補助人民幣50萬元、300萬元，事後分別收到補助款人民幣29萬元、120萬元。台北地檢署於109年5月8日依違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選罷法等罪起訴林懷等7人。（編輯：李亨山）1110117