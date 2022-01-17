台商辦挺韓餐會涉賄選 韓辦：韓國瑜不知情

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（中央社記者王承中台北17日電）台商涉嫌獲中國資金辦餐會、資助返台機票挺國民黨總統候選人韓國瑜遭判刑。前高雄市長韓國瑜辦公室今天表示，此項活動並無提供任何資金給韓國瑜競選總部，韓國瑜也對活動不知情，尊重此案在公平、公正、公開前提下的判決。

長沙台協會長林懷等7人涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨第15任總統候選人韓國瑜選情。台北地院依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年。可上訴。

韓國瑜辦公室今天發布新聞稿表示，韓國瑜對此餐會活動內容並不知情，因此無從評論此次判決結果。韓國瑜尊重此案在公平、公正、公開前提下的判決。

韓辦指出，此項活動並無提供任何資金給韓國瑜競選總部，此案相關報導卻以「資助韓國瑜」這樣有欠精確、誤導性強的曖昧標題，對韓國瑜做影射及汙辱性的傷害，無異對司法獨立判決的公正性蒙上一層陰影。

韓辦指出，司法單位針對澳洲王立強的假共諜案，造成中國創新投資公司主席向心被控違反國安法，最後也因事證不足不予起訴，此案在2020總統選戰期間，以影射性的方式抹紅韓國瑜，傷害性極強，但如今司法單位仍欠民眾一個交代。（編輯：林興盟）1110117