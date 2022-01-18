台商林懷等人涉賄選遭判刑 國台辦譴責民進黨

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（中央社台北18日電）台商林懷等人涉嫌以中國資金拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情，一審被判處3年10月徒刑。中國大陸國台辦今天稱此為「綠色恐怖」，大陸台商組織全國台企聯也發聲明譴責，要求還台商公道。

長沙台協會長林懷等人涉嫌在2019年獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情。台北地院今天依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年；另有4人判處有期徒刑1年8月，褫奪公權2年；餘2人獲判無罪。全案可上訴。

中國大陸國台辦今晚以發言人朱鳳蓮的名義發布「答記者問」，針對此事稱，「民進黨當局慣於編造種種藉口打擊台商台胞和參與兩岸交流的台灣團體和人士，製造『綠色恐怖』，通過政治操弄製造兩岸敵意對抗，破壞兩岸關係，禍害台胞利益。」

朱鳳蓮說，「強烈譴責民進黨當局栽贓陷害有關台胞」，並警告執政黨「多行不義必自斃」。

大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（全國台企聯）晚間也發出聲明，表示全國台企聯會員和廣大台商對於這5名台商的判決義憤填膺並嚴正譴責。

聲明說，台商協會是廣大台商的民間社團組織，為台商返台參加選舉、行使民主權利提供相關服務、做一些力所能及的事，歷來都是台協的會務之一。台灣有關方面以此為由，加罪於林懷等台商，「廣大台商聞訊無不感慨：公理何在、民主自由何在？」

聲明說，台灣選舉期間，各種形式的造勢活動及餐會比比皆是，「長沙餐會」地點雖異、性質相同，並稱每位台商和在大陸的台灣人都有自己的主見和選擇，不可能因為參加某一次活動、聽到某一句話而改變投票意向。

聲明認為，對林懷等台商的判刑是「選擇性辦案」，呼籲有關方面儘快還林懷及廣大台商以公道與公平。

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無論是國台辦的聲明或是全國台企聯的聲明，都未特別提及林懷等人舉辦鼓勵返台投票餐會並幾乎全額補助機票返台投票的資金來源問題。

檢方起訴指出，林懷等人分別向長沙市台辦、湖南省台辦申請補助人民幣50萬元、300萬元，事後分別收到補助款人民幣29萬元、120萬元。台北地檢署於2020年5月8日依違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選罷法等罪起訴林懷等7人。（編輯：張淑伶）1110118