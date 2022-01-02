韓國瑜下一步曝光 成立典亮慈善基金會任董事長

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前高雄市長韓國瑜（中）2日下午在台北市大安森林公園露天音樂台舉辦「韓先生來敲門」新書見面會，向台下的民眾拱手致意。中央社記者謝佳璋攝 111年1月2日

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（中央社記者王承中台北2日電）前高雄市長韓國瑜今天舉行新書見面會，正式對外宣布成立「典亮慈善基金會」並擔任基金會董事長。他表示，台灣的希望不在政治人物，而是在於善良人民草根的力量、基層的熱情，希望把良善力量傳播出去。

韓國瑜近期發表新書，今天下午在台北市大安森林公園舉行「善良微光見面會」。雖然韓國瑜被罷免後，就鮮少在公開場合露面，但在露天音樂台的見面會現場，仍被各地前來的韓粉擠得水泄不通、步道上也站滿民眾，顯示韓國瑜的群眾魅力未減。

韓國瑜今天身穿白襯衫，搭配深色毛背心及長褲，衣服左手臂上還有國旗圖樣，他在上台後先率現場的韓粉合唱「當我們同在一起」，並正式公開宣布成立「典亮慈善基金會」，擔任基金會董事長。

他表示，選舉過後離開政壇，剛好疫情爆發，但他很想做點事情，於是在幕僚建議下四處採訪感人故事，所以有了這本新書，希望把良善的力量傳播出去。

韓國瑜指出，希望所有支持他的好朋友，支持韓國瑜就是支持這股良善的力量，愛國家、愛這塊土地及愛所有的同胞，讓這股良善力量要持續發揚光大。

他表示，這段時間自己不管在海內外，許多支持者都充滿憂慮、感傷及憤怒，擔憂台灣未來怎麼辦、未來台灣怎麼辦；但他想鄭重呼籲，台灣的希望不是在政治人物職務的高低，而是在於善良人民草根的力量、基層的熱情。

韓國瑜說，台灣的偉大、光亮及正能量，絕對不是在政治人物，而是在基層草根的人民身上。

韓國瑜指出，他要跟大家一起打氣加油，不管台灣上空是烏雲還是彩雲，但優秀的人與團隊總是能在烏雲中找到一絲絲光明，以全台2300萬人民善良、勤勞及利他的精神，相信台灣前途一定會非常光明。

韓國瑜向在場民眾介紹人在現場、高齡94歲的母親時強調，他的家庭教育就是永遠要心存厚道，盡可能幫助他人；希望台灣人民善良的信念不能變成自掃門前雪，一定要持續維護善良的力量，讓愛能夠傳遞，讓愛能夠形成善良的循環。

致詞結束後，韓國瑜再與現場支持者共同合唱「想你」、「堅持」等歌曲，並與支持者合影。（編輯：林克倫）1110102

前高雄市長韓國瑜2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，支持者揮舞著韓家軍大旗，高喊韓國瑜加油。中央社記者謝佳璋攝 111年1月2日

前高雄市長韓國瑜2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行新書見面會，現場支持者揮舞小國旗高喊韓國瑜加油。中央社記者謝佳璋攝 111年1月2日

前高雄市長韓國瑜2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，支持者拿著新書高喊韓國瑜加油。中央社記者謝佳璋攝 111年1月2日

前高雄市長韓國瑜2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，支持者拿著新書排隊準備進場。中央社記者謝佳璋攝 111年1月2日