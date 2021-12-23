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遭點名選桃園、台北市長 韓國瑜：無稽之談

2021/12/23 10:44（12/23 13:00 更新）
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遭點名可能參選桃園或台北市長，前高雄市長韓國瑜（前）23日在廣播節目表示，投入明年地方選舉是無稽之談。（圖取自facebook.com/annevision）
遭點名可能參選桃園或台北市長，前高雄市長韓國瑜（前）23日在廣播節目表示，投入明年地方選舉是無稽之談。（圖取自facebook.com/annevision）
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）遭點名可能參選桃園或台北市長，前高雄市長韓國瑜今天在接受廣播節目訪問時表示，投入明年地方選舉是無稽之談，也不會宣布自己的下一步。

韓國瑜日前在臉書宣布將於明年1月2日舉辦新書上市見面會，國民黨立委傅崐萁昨天則表示，明年縣市長選舉絕對不會有韓國瑜，他有跟韓國瑜討論過。傅崐萁此話一出，也讓外界好奇韓國瑜的未來動向。

韓國瑜上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，談到自己遭點名可能投入明年的台北或桃園市長選舉時指出，這都是隨便的無稽之談，很多節目做這些題目是別有居心，完全靠的都是想像力，他根本從來沒有宣布什麼。

至於出書後，是否會宣布自己的下一步，韓國瑜說，不會。

韓國瑜表示，他從小的心願就是盼能盡點微薄之力，關心社會各角落的弱勢族群，當然再怎麼做也比不上佛光山、慈濟功德會，但就是想要盡些小小的力量；因此，對國事、家事、天下事是事事關心。

不過，韓國瑜指出，不在其位，不謀其政，話太多可能又會讓人討厭，但他這份關心仍然存在，對台灣人民有濃厚的感情，即使先前人在國外，還是很關心國內的事。

他認為，對領導者來說，台灣現在的情況非常不好，在中美博弈之間，在未來的5年、10年，小小一個台灣面臨大國博弈的處境，當然非常的辛苦，希望國家領導人能在黑暗的狀態，找到一絲絲的光明，開創更美好的未來，這是領導人的智慧。

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韓國瑜指出，60、70年來台灣正在發生變化，60、70年前台灣是個橄欖的形狀，中間是很寬厚的，兩頭很尖，當時台獨、統一的聲音很少，之後台灣開始變成狗骨頭的形狀，中間開始縮小，出現統獨的聲音。

但令他最擔心的是，台灣變成鏈球形狀，中間薄薄的，兩頭變得很大，讓人民不是要選統，就是要選獨，沒有中間，這就麻煩大了。這也會讓華僑慢慢感到，離中華民國越來越遠跟模糊，所以他始終堅定支持中華民國派。（編輯：康世人）1101223

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