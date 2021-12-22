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首頁 / 政治

韓國瑜將辦新書見面會 陳其邁：祝順利暢銷

2021/12/22 12:14（12/22 12:53 更新）
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許久未公開露面的前高雄市長韓國瑜在臉書宣布出新書，將於明年舉行新書上市見面會。（中央社檔案照片）
許久未公開露面的前高雄市長韓國瑜在臉書宣布出新書，將於明年舉行新書上市見面會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）許久未公開露面的前高雄市長韓國瑜在臉書宣布出新書，將於明年舉行新書上市見面會。高雄市長陳其邁今天說，恭喜他出書，撇開政治不談，原本就是好朋友，祝他順利、新書暢銷。

韓國瑜昨天在臉書表示，他的新書「韓先生來敲門」正式上市，這段時間以來，他雖然甚少公開露面，但大家在網路上的留言與鼓勵，他都有收到。

韓國瑜並宣布明年1月2日將在台北市大安森林公園音樂舞台舉行新書上市見面會。他說，希望邀請大家，告別辛苦混亂的一年，2022年第2天，帶著「韓先生來敲門」一起到台北參加見面會，讓他當面向大家說聲感謝，一起迎接新年。

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對此，陳其邁今天上午出席亞馬遜網路服務（AWS）南台灣雲端產業論壇，在會前接受媒體聯訪時表示，恭喜韓國瑜出書，撇開政治不談，原本就是好朋友，祝福韓國瑜見面會順利，新書也能暢銷。

韓國瑜被罷免高雄市長一職後，始終低調未公開露面，但在臉書發起「韓先生來敲門」計畫，到全台各地拜訪各行各業，進行公益活動，並將走訪經驗集結出書。而適逢國民黨公投失利，韓國瑜即將公開露面的消息，也引起許多討論。（編輯：張雅淨）1101222

前高雄市長韓國瑜在臉書宣布要出新書，並將於2022年舉行新書上市見面會。高雄市長陳其邁（左）22日受訪表示，恭喜他出書，撇開政治不談，原本就是好朋友，祝他順利、新書暢銷。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月22日
前高雄市長韓國瑜在臉書宣布要出新書，並將於2022年舉行新書上市見面會。高雄市長陳其邁（左）22日受訪表示，恭喜他出書，撇開政治不談，原本就是好朋友，祝他順利、新書暢銷。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月22日
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