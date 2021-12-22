傅崐萁：韓國瑜絕對不會參加明年縣市長選舉

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國民黨立委傅崐萁22日表示，他跟韓國瑜（圖）討論過，明年縣市長選舉絕對不會有韓國瑜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷、王承中台北22日電）前高雄市長韓國瑜明年1月舉辦新書上市見面會，未來動向受關注。國民黨立委傅崐萁今天表示，他跟韓國瑜討論過，明年縣市長選舉絕對不會有韓國瑜，且他認為韓國瑜參加黨內總統初選的機率不大。

韓國瑜昨天透過臉書宣布將於明年1月2日舉辦新書上市見面會，知情人士今天告訴中央社記者，這場見面會是早已排定的行程，當時不知道明年1月9日是台中市第二選區立委補選；這場活動純粹為了公益舉辦，希望大家不要有過多政治聯想。他也預告，韓國瑜未來還有第2波公益活動行程，會持續拍攝公益影片在臉書播放。

知情人士說，韓國瑜自從遭罷免後，專心公益，刻意與政治保持距離，鮮少有公開行程，近日為四大公投催票，也僅透過影片表態，目的是想減少外界聯想，避免再引起不必要的紛擾。也因此，韓國瑜當然不會對明年的縣市長選舉有任何想法。

至於韓國瑜未來動向，知情人士說，韓國瑜目前秉持過去曾說「莫忘世上苦人多」，持續投身公益，盼幫助更多需要幫助的人，也盼藉此改變自身形象；未來是否還會再次投入政治活動，現在談還太早。

此外，傅崐萁今天接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪，被問到是否有與韓國瑜討論過2024大選時說，今天台灣藍綠板塊，在綠營沒有分裂以前，就是4比6，討論這個都是假議題，國民黨誰來選，結果都一樣。如果國民黨明年九合一大選沒有大勝，就不用談2024大選。

主持人黃光芹詢問，韓國瑜、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康及國民黨主席朱立倫，誰能帶領國民黨在2024年拿回政權？傅崐萁表示，現在還看不出來，因為現在不管誰出來都是輸，沒什麼好討論的，且他認為韓國瑜參加黨內總統初選的機率不大，也沒有收到相關訊息，但韓國瑜還是能掀起旋風，若能與國民黨結合，民進黨應會感到高度威脅。

另外，由於四大公投都未過，傅崐萁日前在臉書發文指「藍營要告別藍皮綠骨方能重振士氣」，黃光芹詢問，藍皮綠骨是在講誰，外界認為是指侯友宜；傅崐萁表示，藍皮綠骨不只一位。

他表示，要知所節制，自己造神無法成就大事，畢竟團結才是唯一可以在未來跟民進黨決戰的一條路，大家一定要合力。（編輯：謝佳珍）1101222