朱立倫侯友宜韓國瑜同台 2022選戰議題成焦點

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨主席朱立倫今天與前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜同台出席新北市議員聯誼餐會，對於是否希望韓國瑜在2022年能有角色，朱立倫說，大家不用去替韓國瑜規劃了，韓國瑜會跟大家報告。

朱立倫今天到新北市議會出席新北市第3屆議員就職3週年暨新北市/台北縣歷屆議員聯誼活動，侯友宜以及曾擔任台北縣議員的韓國瑜也受邀參加，3人互動備受關注。

媒體詢問支持者希望韓國瑜在2022年地方選舉能有角色，朱立倫表示，他前兩天才和韓國瑜一起吃飯聊天，韓很關心社會，對黨也很多的建議，但「大家不用去替他規劃了，他等下會跟大家報告」。

至於是否會和侯友宜聊到公投議題，朱立倫說，現在最關鍵的重點，是要關心民眾最關切的議題，還有接下來2022年選舉布局。反省檢討，一定會做；大是大非，他會堅持。

對媒體報導明年可能御駕親征，投入高雄市長選舉，朱立倫重申，這類空穴來風或別有用意的傳言就不必了，他一定會按部就班做完整的規劃，推出最強的陣容，國民黨不必民進黨來算計，也不必有心人士放話。現階段國民黨立法院黨團全力團結，代表民意堅定立場。

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自宣布將於明年1月2日舉辦新書見面會的韓國瑜，近日陸續接受廣播節目訪問，暢談出書的心路歷程，但鮮少提及政治議題。他今天抵達新北市議會後，面對大批媒體，也未接受訪問，僅表示「今天韓先生回娘家」。

侯友宜受訪時也保持低調，強調今天活動最主要是要謝謝新北市議員，跟著新北市政府一起努力；至於如何看到黨內傳出朱立倫可能會參選高雄市長，侯友宜說，這應該要去請教朱立倫，要尊重個人的想法。（編輯：黃瑞弘）1101225