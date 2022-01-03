2022高雄市長選戰 朱立倫：會推出最強候選人

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）年底高雄市長選舉，面對尋求連任的民進黨高雄市長陳其邁，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨在高雄一定會推出最強候選人，相信能獲得市民認同，農曆年後就會展開相關布局。

朱立倫今天上午到高雄鼓壽宮等廟宇參拜，他參拜後接受媒體聯訪時指出，新年新希望，希望所有國民黨同志團結一致，今年最大任務就是年底縣市長選舉，農曆年後會趕快展開布局，這期間會持續走訪地方、傾聽地方意見。

記者提問，是否對奪回高雄市長有所期待。對此，朱立倫表示，國民黨在高雄一定會推出最強的候選人，相信也會獲得市民的認同。國民黨會一步一腳印，持續努力、深耕基層，提出很多很好的政策，市長候選人布局會在農曆年後逐步展開。

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對於台中市第2選區立委補選，朱立倫指出，他一再強調，不要變成政黨對決，對台中市第2選區而言，誰能夠為地方好好服務，誰能夠扮演好立法委員的角色才是最重要，這是一個在地對空降、服務對口水、正義對抹黑的選舉。

朱立倫表示，他要再次呼籲，不管是國民黨的立委補選候選人顏寬恆或其他候選人，要實實在在對地方服務，不要用空降又空心，只靠造謠、抹黑，或所謂的外來力量，想要去影響中二選區，這是實實在在的陸軍對惡質網軍造謠的選戰。（編輯：戴光育）1110103