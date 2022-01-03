更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

2022高雄市長選戰 朱立倫：會推出最強候選人

2022/1/3 11:22（1/3 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）年底高雄市長選舉，面對尋求連任的民進黨高雄市長陳其邁，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨在高雄一定會推出最強候選人，相信能獲得市民認同，農曆年後就會展開相關布局。

朱立倫今天上午到高雄鼓壽宮等廟宇參拜，他參拜後接受媒體聯訪時指出，新年新希望，希望所有國民黨同志團結一致，今年最大任務就是年底縣市長選舉，農曆年後會趕快展開布局，這期間會持續走訪地方、傾聽地方意見。

記者提問，是否對奪回高雄市長有所期待。對此，朱立倫表示，國民黨在高雄一定會推出最強的候選人，相信也會獲得市民的認同。國民黨會一步一腳印，持續努力、深耕基層，提出很多很好的政策，市長候選人布局會在農曆年後逐步展開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於台中市第2選區立委補選，朱立倫指出，他一再強調，不要變成政黨對決，對台中市第2選區而言，誰能夠為地方好好服務，誰能夠扮演好立法委員的角色才是最重要，這是一個在地對空降、服務對口水、正義對抹黑的選舉。

朱立倫表示，他要再次呼籲，不管是國民黨的立委補選候選人顏寬恆或其他候選人，要實實在在對地方服務，不要用空降又空心，只靠造謠、抹黑，或所謂的外來力量，想要去影響中二選區，這是實實在在的陸軍對惡質網軍造謠的選戰。（編輯：戴光育）1110103

延伸閱讀
韓國瑜號召力仍強 朱立倫：開心、正面看待
國民黨主席朱立倫（前右2）3日到高雄鼓壽宮參拜，他表示，新年新希望，希望所有國民黨同志團結一致，今年最大任務就是年底縣市長選舉，農曆年後會趕快展開布局，這期間會持續走訪地方、傾聽地方意見。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月3日
國民黨主席朱立倫（前右2）3日到高雄鼓壽宮參拜，他表示，新年新希望，希望所有國民黨同志團結一致，今年最大任務就是年底縣市長選舉，農曆年後會趕快展開布局，這期間會持續走訪地方、傾聽地方意見。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族