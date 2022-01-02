總統府元旦升旗獨站40分鐘 柯文哲：過去就算了

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台灣民眾黨籍立委蔡壁如在嘉義市成立嘉義總服務處，黨主席柯文哲（中）2日前往服務處，柯文哲受訪時表示，民眾黨目前還沒有規劃要推選嘉義市長人選，民眾黨在大部分地區最務實做法是以縣市議員、鄉鎮市民代表的人選為優先。中央社記者黃國芳攝 111年1月2日

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（中央社記者黃國芳、賴于榛雲林縣2日電）總統府昨天舉行元旦升旗典禮，台北市長柯文哲一度獨自站在貴賓區，柯文哲今天在雲林縣接受媒體聯訪表示，事情過去就算了，自己覺得還好，當時覺得奇怪，怎麼旁邊都沒有人。

柯文哲中午參加雲林縣大埤鄉稻草酸菜文化季，對於昨天參加總統府元旦升旗典禮獨自站了40分鐘，他說，事情過去就算了，不要緊，自己覺得還好，當時只是覺得奇怪，怎麼旁邊都沒有人。

至於前高雄市長韓國瑜下午在台北市大安森林公園舉辦新書見面會，是否為未來復出第一步，柯文哲指出，「何必去猜測，靜靜地看就好了，他要出來就會出來，不要因為一本書就想太多，人生在世，自然就好」。

不過，台灣民眾黨下午臉書發文指出，柯文哲昨天一個人在冷風中「被罰站」40分鐘，網路各平台也出現各種嘲諷言論，羞辱在野黨領袖，而總統府只有一聲「請見諒」，盡顯傲慢與敷衍；這是離譜行政疏失，總統蔡英文應道歉。

台灣民眾黨籍立委蔡壁如在嘉義市成立嘉義總服務處，柯文哲下午與蔡壁如一同前往服務處，並與基層的里長等人座談。

柯文哲在嘉義市接受媒體聯訪表示，民眾黨目前還沒有規劃要推選嘉義市長人選，民眾黨在大部分地區，最務實作法是以縣市議員、鄉鎮市民代表的人選為優先。

另外，對於目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫，柯文哲說，台灣不可能一直鎖國下去，全國民眾第2劑疫苗施打率已有6成多，但台北市已下令，將接種第3劑疫苗列為重要政策在執行。

柯文哲指出，民眾只打2劑疫苗，對Omicron變異株效果很差，歐盟國家認為，打2劑疫苗後超過9個月，保護力就會不夠，台灣是第2劑滿5個月就可打第3劑；目前大家一定要先打滿2劑，後續再打第3劑，若達到群體免疫效果，就能擋住這波疫情。（編輯：林克倫）1110102

總統府1日舉行元旦升旗典禮，台北市長柯文哲一度獨自站在貴賓區，柯文哲（前左3）2日到雲林縣參加活動，在接受媒體聯訪表示，事情過去就算了，自己覺得還好。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月2日