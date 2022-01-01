府：感謝柯文哲出席元旦升旗 若安排不周請見諒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民國111年總統府前元旦升旗典禮1日清晨舉行，台北市長柯文哲（中）因直接被安排至活動場地就位，一度獨自站在貴賓區，引起關注。中央社記者吳家昇攝 111年1月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北1日電）元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，台北市長柯文哲直接被安排至活動場地就位，一度獨自站在貴賓區，引起關注。總統府表示，這是基於防疫考量，感謝柯文哲的出席，如有安排不周之處請見諒。

2022年元旦總統府升旗典禮，去年因防疫升級未開放民眾觀禮，今年恢復開放，凱道上擠滿人潮，總統蔡英文約6時21分在副總統賴清德、立法院長游錫堃、總統府秘書長李大維、副秘書長李俊俋等人陪同下走出總統府抵達府前廣場。

不過，柯文哲不同於以往先進入總統府，稍早之前直接在工作人員引導下，到戶外現場站定位，當時正在進行三軍樂儀隊演出，貴賓區只有柯文哲獨自一人，引起關注。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統府發言人張惇涵表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，超過80人。

張惇涵表示，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。如有安排不周之處，請柯文哲見諒，總統府也感謝柯文哲的出席。（編輯：黃瑞弘）1110101

元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，台北市長柯文哲（前）一度被安排獨自站在貴賓區，引起關注。中央社記者吳家昇攝 111年1月1日