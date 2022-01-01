總統新年談話宣示四大主軸 提醒北京勿誤判情勢

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總統蔡英文1日發表「2022新年談話」，面對兩岸局勢，她向對岸喊話，軍事不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。中央社記者王飛華攝 111年1月1日

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北1日電）總統蔡英文今天出席元旦升旗典禮、發表新年談話宣示四大施政主軸，並重申挺香港立場不會改變；她提醒北京當局，軍事不是解決兩岸分歧的選項，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

蔡總統談話均用「台灣」，未提及「中華民國」，在兩岸議題方面，對中國大陸以「對岸」、「北京當局」稱呼，未使用「中國」。

111年元旦升旗典禮上午在總統府前舉行，以「堅韌台灣 立足世界World as One」為主題，有別於去年元旦因防疫升級取消民眾觀禮，今年重新開放，上午4時30分起民眾陸續進入凱達格蘭大道觀禮。

典禮重頭戲由衛福部長陳時中率醫護領唱國歌，上午6時21分總統蔡英文在副總統賴清德、立法院長游錫堃、總統府秘書長李大維等人陪同下手持國旗入場，監察院長陳菊、司法院長許宗力、台北市長柯文哲都出席升旗典禮。

柯文哲被媒體拍到未進入總統府，而是直接站在廣前看三軍樂儀隊表演，總統府發言人張惇涵解釋，因防疫考量，也感謝柯文哲的出席。

蔡總統隨後在總統府大禮堂發表新年談話宣示穩健執政四大施政主軸：持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權。

持續走向世界，總統表示，除了持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，也希望台美TIFA對話更加深入，為將來的FTA打好基礎。 全力爭取CPTPP會員國支持台灣加入。同時，將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。

維持經濟發展動能，總統表示，新的一年，會持續推動能源轉型，也會以前瞻、且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循。另外，行政院已宣布，「投資台灣三大方案」將再延長三年，預計可再為台灣帶來9000億元的投資，和4萬個工作機會。

社會住宅的供給，總統提到，將推動「長者換居」、旅館轉型，把去年已經擴大到1.6萬戶規模的「包租代管」方案，繼續加速推廣出去，擴大租金補貼等。

鞏固社會安全體系，總統說，去年，長照2.0的服務據點，已經超過一萬個，遍布全國各地；今年的長照預算將達607億元，並且將持續布建據點和增加服務。在去年育兒津貼加碼之後，今年8月還會再加碼到5000元。公共化幼兒園三千班的目標，明年會提前達標。今年產檢假會增加到7天，而且配偶也可以請陪產檢假。

堅守國家主權，總統強調會持續關注香港的情勢。追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。更呼籲要珍惜得來不易的民主自由，讓世界都看見民主台灣，有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下。

總統特別提到兩岸關係，她說，這些年來，持續呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓。對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定。

總統提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。（編輯：郭無患）1110101